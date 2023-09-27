В пирамиде фараона Сахура нашли восемь кладовых

Археологи нашоли в пирамиде фараона V династии Сахура восемь ранее неизвестных помещений, которые интерпретировали как кладовые. Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, находка была сделана в ходе восстановительных и консервационных работ внутри плохо сохранившейся усыпальницы.

Археологи нашоли в пирамиде фараона V династии Сахура восемь ранее неизвестных помещений, которые интерпретировали как кладовые. Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, находка была сделана в ходе восстановительных и консервационных работ внутри плохо сохранившейся усыпальницы.

Пирамида фараона Сахура, правившего в XXV веке до нашей эры, была частью обширного погребального комплекса. Это первое царское захоронение в пределах древнего, использовавшегося еще с раннединастической эпохи, некрополя Абусир, расположенного между Гизой и Саккарой. Первоначально сторона основания пирамиды Сахура составляла около 78 метров, а высота ― 48 метров, но гробница, лишившись облицовки, сильно пострадала. С позднеримской эпохи пирамида использовалась в качестве каменоломни, и в результате ее внутренние помещения также оказались сильно повреждены.

Впервые пирамиду Сахура в 1836 году исследовал британский инженер Джон Перринг (John Perring). Он проник в комнату, которую счел погребальной камерой, обнаружил в ней базальтовые фрагменты ― предположительно, остатки саркофага, ― и с восточной стороны вход в коридор, забитый обломками известняка. Перринг считал, что коридор ведет в кладовые царского захоронения, но из-за опасности обвалов проверка этого предположения долгое время была невозможна. Лишь в 2019 году стартовал проект реставрации и консервации погребального комплекса Сахура, включающий работы во внутренних помещениях. Изучение открытой Перрингом комнаты показало, что здесь находилась не погребальная камера, а ее преддверие; главное же помещение гробницы расположено за его западной стеной.

Занятые в рамках этого проекта египетские и немецкие археологи во главе с Мохамедом Исмаилом Халедом (Mohamed Ismail Khaled) из Вюрцбургского университета смогли найти и расчистить проход, обнаруженный Перрингом. Ученым пришлось восстановить восточную стену преддверия, которая с тех пор сильно обвалилась: от нее сохранились только северо-восточный угол и около 0,30 метра кладки. С помощью фотограмметрии и лазерного сканирования археологи построили трехмерную модель преддверия погребальной камеры; его площадь оказалась равна 14,9 квадратных метра.

В ходе расчистки обломков каменных блоков, оставшихся от восточной стены, были обнаружены признаки входа в коридор. Освободив его от мусора и обломков, исследователи установили, что он действительно ведет к помещениям, предназначенным для хранения погребального инвентаря. Таких камер оказалось восемь, и все они были серьезно повреждены. Особенно плохо сохранились потолки и полы как в северной, так и в южной части всей зоны кладовых, и хотя, по словам Халеда, здесь сохранились остатки стен и участки пола, эти комнаты также потребовали реконструкции.