Настала очередь коллегии адвокатов критиковать реформфы в сфере недвижимости

Коллегия адвокатов Квебека поддерживает принцип реформы закона об экспроприации, которому уже 50 лет, но сожалеет об ущемлении прав экспроприированных лиц на справедливую и полную компенсацию, которая в нем содержится.

Коллегия адвокатов Квебека поддерживает принцип реформы закона об экспроприации, которому уже 50 лет, но сожалеет об ущемлении прав экспроприированных лиц на справедливую и полную компенсацию, которая в нем содержится.

« Цель законопроекта – найти баланс, а не просто снизить затраты, связанные с приобретением путем экспроприации, но в большей степени предотвратить злоупотребления, обеспечивая при этом защиту прав экспроприаторов», – сказал Сильвен Белер перед членами парламентской комиссии.

« Возможно, именно этого, на наш взгляд, немного не хватает в законопроекте, а именно того, что для снижения затрат, связанных с экспроприацией, в некоторых отношениях приносятся в жертву права экспроприированных лиц на справедливую и полную компенсацию”, – добавил Белер, представитель коллегии адвокатов по вопросам экспроприации с 35-летним опытом работы в этой области.

В среду институт городского развития Квебека, лобби застройщиков, также выразил сожаление по поводу того, что законопроект, внесенный министром транспорта Женевьев Гильбо, лишает экспроприированных лиц прав.

Ожидалось получение свидетельских показаний от профессиональной коллегии адвокатов, как подчеркнул в комиссии депутат-либерал от Акади Андре Альбер Морен, сам юрист. Причина в том, что у коллегии адвокатов нет предвзятости в этом вопросе, в отличие от городов, которые хотят экспроприировать недвижимость по более низкой цене, и застройщиков, которые не хотят, чтобы их выкупали со скидкой.

« Нет необходимости проводить такую существенную реформу на уровне компенсации”, – продолжил он. Я не согласен с теми, кто сказал, что в материалах, находящихся на рассмотрении административного трибунала, есть упущения и злоупотребления. У меня было бы много примеров обратного».

Адвокат также напомнил избранным должностным лицам, что закон об экспроприации имеет общую сферу применения, которая распространяется не только на застройщиков, владельцев интересующих лесных участков и полей для гольфа, но и на частные дома, которые необходимо экспроприировать, например, при реконструкции перекрестка.

« Нужно быть очень осторожным, чтобы не произвести революцию во всей системе компенсации на том основании, что мы хотим решить проблемы, которые существуют, но которые, на мой взгляд, могут быть решены иначе, чем за счет частного владельца здания», – предупредил Ме Белер.

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