Турецкий криптомошенник и его братья приговорены к 11 тысячам с лишним лет тюремного заключения

Необычный, но заслуженный приговор вору, который основал криптобиржу и “кинул” сотни тысяч доверчивых клиентов, желавших вложиться в криптовалюту.

Хотя эта новость прямого отношения к Канаде, к Квебеку и к Монреалю не имеет, но ознакомиться с ней полезно и интересно всем тем, кто интересуется рынком криптовалюты, чтобы узнать, как можно “погореть”, вкладываясь в этот рынок, и что может ожидать тех, кто решил воспользоваться ситуацией и “кинуть” вкладчиков. Но и вообще, имеет смысл задуматься о плюсах и минусах игры с криптой.

В сентябре этого года в Турции приговорён к тюремному заключению некие Faruk Fatih Özer, Serap Özer и Guven Özer, три брата. Срок, который он получили, поражает – 11 тысяч 196 лет тюрьмы. Без права на освобождение. Да, никакой ошибки – сидеть им предстоит более 11 тысяч лет. Главное среди предьявленных обвинений – мошенничество.

История дела такова: в 2017 году братья основали биржу криптовалюты Thodex, которая действовала так успешно, что через пару лет превратилась в одну из самых крупных платформ в мире по операциям с криптовалюто, в частности, и благодаря весьма привлекательным курсам покупки и обмена разными видами криптовалют. Но речь шла о разновидности типичной финансовой пирамиды, где клиентов привлекали неплохие ставки, но где прибыль создавалась искусственно с целью именно привлечения клиентов. И, как любая пирамида, платформа должна была вскорости лопнуть.

Так и получилось. В апреле 2021 братья внезапно закрыли свою биржу, объявив, что та закрывается на “переучёт” на срок в пять дней, а затем исчезли (пять дней форы должны были помочь скрыться, а больший срок вызвал бы уже очень уж сильную тревогу). Фарук сбежал в Албанию, его брать скрылись на территории Турции. Пострадали от действий мошенников до 400 000 вкладчиков, а общая сумма украденного составила два миллиарда долларов США.

По заявке Турции, беглецы были объявлены в международный розыск, Интерпол, в конце концов, нашёл Фарука, который был арестован в сентябре 2022 года в Албании и выдан Турции весной этого года.

Фаруку сегодня 29 лет. И до конца жизни ему придётся видеть небо сквозь решётку. Незавидная судьба (если проживёт 11 тысяч лет, в особенности). Но и очередной урок всем, кто хочет подзаработать – будьте крайне осторожны в финансовых операциях, особенно, если речь идёт о криптовалюте.