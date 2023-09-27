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Фарук на фоне крипты. Коллаж из газеты politikyol.com.
Фарук на фоне крипты. Какой интеллигентный молодой человек. Разве такие глаза могут врать? Коллаж из газеты politikyol.com.

Одиннадцать тысяч лет придётся сидеть криптомошеннику

Megan Jorgensen Сен 27, 2023 Бизнес, В Мире, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Финансы Оставить комментарий 45 Просмотров

Турецкий криптомошенник и его братья приговорены к 11 тысячам с лишним лет тюремного заключения

Необычный, но заслуженный приговор вору, который основал криптобиржу и “кинул” сотни тысяч доверчивых клиентов, желавших вложиться в криптовалюту.

Хотя эта новость прямого отношения к Канаде, к Квебеку и к Монреалю не имеет, но ознакомиться с ней полезно и интересно всем тем, кто интересуется рынком криптовалюты, чтобы узнать, как можно “погореть”, вкладываясь в этот рынок, и что может ожидать тех, кто решил воспользоваться ситуацией и “кинуть” вкладчиков. Но и вообще, имеет смысл задуматься о плюсах и минусах игры с криптой.

В сентябре этого года в Турции приговорён к тюремному заключению некие Faruk Fatih Özer, Serap Özer и Guven Özer, три брата. Срок, который он получили, поражает – 11 тысяч 196 лет тюрьмы. Без права на освобождение. Да, никакой ошибки – сидеть им предстоит более 11 тысяч лет. Главное среди предьявленных обвинений – мошенничество.

История дела такова: в 2017 году братья основали биржу криптовалюты Thodex, которая действовала так успешно, что через пару лет превратилась в одну из самых крупных платформ в мире по операциям с криптовалюто, в частности, и благодаря весьма привлекательным курсам покупки и обмена разными видами криптовалют. Но речь шла о разновидности типичной финансовой пирамиды, где клиентов привлекали неплохие ставки, но где прибыль создавалась искусственно с целью именно привлечения клиентов. И, как любая пирамида, платформа должна была вскорости лопнуть.

Так и получилось. В апреле 2021 братья внезапно закрыли свою биржу, объявив, что та закрывается на “переучёт” на срок в пять дней, а затем исчезли (пять дней форы должны были помочь скрыться, а больший срок вызвал бы уже очень уж сильную тревогу). Фарук сбежал в Албанию, его брать скрылись на территории Турции. Пострадали от действий мошенников до 400 000 вкладчиков, а общая сумма украденного составила два миллиарда долларов США.

По заявке Турции, беглецы были объявлены в международный розыск, Интерпол, в конце концов, нашёл Фарука, который был арестован в сентябре 2022 года в Албании и выдан Турции весной этого года.

Фаруку сегодня 29 лет. И до конца жизни ему придётся видеть небо сквозь решётку. Незавидная судьба (если проживёт 11 тысяч лет, в особенности). Но и очередной урок всем, кто хочет подзаработать – будьте крайне осторожны в финансовых операциях, особенно, если речь идёт о криптовалюте.

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