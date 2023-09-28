Население Канады за год выросло на миллион человек за счет миграции

Население Канады увеличилось на 1 158 705 человек за год к 1 июля 2023 года превысив 40 млн человек, говорится в отчете статистической службы StatCan.

Население Канады увеличилось на 1 158 705 человек за год к 1 июля 2023 года превысив 40 млн человек, говорится в отчете статистической службы StatCan.

Таким образом, численность населения выросла на 2,9%. При этом естественный прирост обеспечил всего 2% от этого роста. 98% приходится на международную миграцию. Коэффициент рождаемости на одну канадскую женщину составил 1,33 ребенка, по сравнению с 1,44 ребенка на женщину в 2021 году.

В стране также наблюдался самый большой годовой прирост непостоянных жителей.

«По состоянию на 1 июля 2023 года в Канаде проживало около 2 198 679 непостоянных жителей, что на 46% больше, чем на ту же дату годом ранее», — говорится в отчете.

Правительство Канады делает ставку на увеличение постоянного населения за счет миграции. Планируется привлечь 465 тыс. человек в 2023 году, 485 тыс. человек в 2024 году и 500 тыс. — в 2025-м. Отмечается, что среди мигрантов число выходцев с Украины составляет «несколько десятков тысяч».

Отмечается, что если темпы роста населения сохранятся, население Канады удвоится через 25 лет.