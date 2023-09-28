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Новости Население Канады за год выросло на миллион человек за счет миграции

Население Канады за год выросло на миллион человек за счет миграции

Виктория Христова Сен 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Население Канады за год выросло на миллион человек за счет миграции отключены 44 Просмотров

Население Канады увеличилось на 1 158 705 человек за год к 1 июля 2023 года превысив 40 млн человек, говорится в отчете статистической службы StatCan.

Население Канады увеличилось на 1 158 705 человек за год к 1 июля 2023 года превысив 40 млн человек, говорится в отчете статистической службы StatCan.

Таким образом, численность населения выросла на 2,9%. При этом естественный прирост обеспечил всего 2% от этого роста. 98% приходится на международную миграцию. Коэффициент рождаемости на одну канадскую женщину составил 1,33 ребенка, по сравнению с 1,44 ребенка на женщину в 2021 году.

В стране также наблюдался самый большой годовой прирост непостоянных жителей.

«По состоянию на 1 июля 2023 года в Канаде проживало около 2 198 679 непостоянных жителей, что на 46% больше, чем на ту же дату годом ранее», — говорится в отчете.

Правительство Канады делает ставку на увеличение постоянного населения за счет миграции. Планируется привлечь 465 тыс. человек в 2023 году, 485 тыс. человек в 2024 году и 500 тыс. — в 2025-м. Отмечается, что среди мигрантов число выходцев с Украины составляет «несколько десятков тысяч».

Отмечается, что если темпы роста населения сохранятся, население Канады удвоится через 25 лет.

 

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