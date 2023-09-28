Количество беженцев от природных пожаров в Канаде достигло 178 тыс. человек

Природные пожары в Канаде уничтожили максимальную площадь в истории, заставив бежать жителей и загрязнив воздух на огромной площади.

Природные пожары в Канаде уничтожили максимальную площадь в истории, заставив бежать жителей и загрязнив воздух на огромной площади.

Лесные пожары в Канаде начались в мае. К концу июня пожары побили исторический рекорд по площади, уничтожив 8,8 млн га. В июле преодолели предел в 10 млн га, в августе превзошли 13 млн га.

Власти в середине лета отчаялись остановить пожары и обороняли только города. По прогнозам пожары остановятся с началом осенних дождей.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров количество беженцев превышает 178 тыс. человек. Заполняемость отелей по всей стране резко выросла.

Директор по аналитике гостиничного бизнеса компании CoStar Group Лаура Бакстер сообщила, что заполняемость отелей в Эдмонтоне и Калгари на 25–30% выше, чем в прошлом году. В Келоуне, Британская Колумбия, заполняемость упала примерно на 30% в середине августа после того как пожары вынудили жителей покинуть дома и был введен запрет на въезд.

В Британской Колумбии уничтожены или повреждены лесными пожарами курорт REO Rafting, Glamping & Yoga Resort в Бостон-Бар и курорт на озере Оканаган в Келоуне, Британская Колумбия, сообщила Бакстер.