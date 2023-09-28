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Новости Канада и Франция договорились углублять сотрудничество по ресурсам
Фото: https://amanatxe.com/

Канада и Франция договорились углублять сотрудничество по ресурсам

Виктория Христова Сен 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада и Франция договорились углублять сотрудничество по ресурсам отключены 37 Просмотров

Углублять сотрудничество по полезным ископаемым договорились министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон и министр энергетического перехода Франции Агнес Панье-Рунаше, 27 сентября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Углублять сотрудничество по полезным ископаемым договорились министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон и министр энергетического перехода Франции Агнес Панье-Рунаше, 27 сентября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Стороны договорились улучшить поставки полезных ископаемых, расширить сотрудничество в области промышленных и академических исследований и разработок и продвигать глобальные экологические, социальные и управленческие стандарты (ESG). Отмечается, что сотрудничество будет базироваться на предыдущих достижениях в этой области.

«Этот двусторонний диалог по важнейшим полезным ископаемым также поддерживает Канадскую стратегию по критическим полезным ископаемым, которая включает в себя основную цель укрепления глобальной безопасности и партнерских отношений с союзниками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр Уилкинсон подчеркнул, что Канада может стать «глобальным поставщиком критически важных полезных ископаемых».

Ранее схожее соглашение было достигнуто между Канадой и Южной Кореей.

 

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