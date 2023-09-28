Канада и Франция договорились углублять сотрудничество по ресурсам

Углублять сотрудничество по полезным ископаемым договорились министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон и министр энергетического перехода Франции Агнес Панье-Рунаше, 27 сентября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Углублять сотрудничество по полезным ископаемым договорились министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон и министр энергетического перехода Франции Агнес Панье-Рунаше, 27 сентября сообщила пресс-служба правительства Канады.

Стороны договорились улучшить поставки полезных ископаемых, расширить сотрудничество в области промышленных и академических исследований и разработок и продвигать глобальные экологические, социальные и управленческие стандарты (ESG). Отмечается, что сотрудничество будет базироваться на предыдущих достижениях в этой области.

«Этот двусторонний диалог по важнейшим полезным ископаемым также поддерживает Канадскую стратегию по критическим полезным ископаемым, которая включает в себя основную цель укрепления глобальной безопасности и партнерских отношений с союзниками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр Уилкинсон подчеркнул, что Канада может стать «глобальным поставщиком критически важных полезных ископаемых».

Ранее схожее соглашение было достигнуто между Канадой и Южной Кореей.