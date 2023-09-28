Глава финансового регулятора оценил состояние экономики Канады

Экономика Канады чувствует себя лучше, чем ожидалось, в условиях высокой базовой ставки, заявил глава Управления суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) Питер Рутледж.

Экономика Канады чувствует себя лучше, чем ожидалось, в условиях высокой базовой ставки, заявил глава Управления суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) Питер Рутледж.

«Учитывая все, что я видел, то, где мы находимся сегодня, где экономика сегодня, лучше, чем я ожидал год назад», — заявил он. Рутледж отметил, что рассчитывает на способность экономики преодолеть грозящую ей рецессию.

Отмечается, что OSFI приложил большие усилия для того, чтобы укрепить финансовую систему страны. Так, в июне был увеличен внутренний буфер стабильности (DSB) на 50 базисных пунктов. Этот параметр определяет величину капитала, который банки должны держать под рукой для покрытия потенциальных убытков из-за экономических трудностей.

Очередной расчет этого параметра будет происходить в декабре, однако Рутледж отказался обсуждать возможное изменение OSFI. Он лишь подчеркнул, что уверен в устойчивости экономики страны.

Напомним, ожидается, что Банк Канады может еще раз повысить базовую ставку в декабре.