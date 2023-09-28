Ученые из Университета Макмастера: длительный дефицит калорий может привести ко многим проблемам со здоровьем

Ученые из Университета Макмастера (Канада) входили в группу исследователей, проводивших исследование с целью определения взаимосвязи между диетой с дефицитом калорий и снижением показателей здоровья.

Ученые из Университета Макмастера (Канада) входили в группу исследователей, проводивших исследование с целью определения взаимосвязи между диетой с дефицитом калорий и снижением показателей здоровья.

Результаты показали, что резкое или длительное ограничение калорийности рациона и сокращение потребления углеводов может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем у спортсменов, сообщает MedicalXpress. Синдром, вызванный недостатком энергии у спортсменов, известен как RED-S. Впервые этот термин был введен Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2014 году.

Синдром может быть следствием намеренного ограничения калорий и углеводов для контроля массы тела или чрезмерного расхода энергии во время тренировок и соревнований. Ученые проанализировали предыдущие исследования, посвященные роли питания как средства повышения спортивных результатов, исключив данные о людях моложе 18 лет. Исследователи представили рейтинг для оценки степени тяжести RED-S.

Спортсмены, находящиеся в «зеленой зоне», могли свободно тренироваться и участвовать в соревнованиях; «желтая зона» — более частое наблюдение за состоянием здоровья спортсмена; оранжевая — медицинское вмешательство и постоянный контроль; красная — серьезное медицинское вмешательство и возможное отстранение от соревнований или тренировок. Было установлено, что спортсмены, попавшие в «красную зону», страдают от гормональных сбоев, хрупкости костей, низкого уровня железа, недержания мочи, нарушения обмена сахара и жиров в крови, ослабления иммунной системы и проблем с сердцем. Постоянные диеты также ухудшают психическое здоровье.

Спортсмены склонны к депрессии, бессоннице, отсутствию мотивации, анорексии и булимии. Кроме того, сокращение потребления углеводов ускоряет переход в «красную зону».