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Новости Laurentian Bank: онлайн-сервисы недоступны после сбоя в работе
The Laurentian Bank logo is pictured Tuesday, June 21, 2016 in Montreal. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Laurentian Bank: онлайн-сервисы недоступны после сбоя в работе

Виктория Христова Сен 28, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Laurentian Bank: онлайн-сервисы недоступны после сбоя в работе отключены 43 Просмотров

Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром.

Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром.

В письме клиентам банк сообщил, что сбой произошел после планового обновления программного обеспечения.

“Первопричина была выявлена, и я хочу заверить вас, что данные клиентов и финансовая информация остаются в безопасности”, – говорится в письме, подписанном президентом и генеральным директором Ранией Ллевеллин.

Сбой влияет на транзакции, совершаемые онлайн, такие как оплата счетов, депозиты и переводы, подтвердил представитель банка.

Кроме того, клиенты не могут вносить депозиты в банкоматах, но они все равно могут снимать деньги и использовать свои кредитные и дебетовые карты в обычном режиме.

В банке сообщили, что услуги постепенно восстанавливаются.

“Эта ситуация неприемлема, и мы полны решимости исправить ее как можно скорее, а наши команды работают круглосуточно, чтобы решить проблему”, – говорится в письме.

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