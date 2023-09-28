Laurentian Bank: онлайн-сервисы недоступны после сбоя в работе

Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром.

Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром.

В письме клиентам банк сообщил, что сбой произошел после планового обновления программного обеспечения.

“Первопричина была выявлена, и я хочу заверить вас, что данные клиентов и финансовая информация остаются в безопасности”, – говорится в письме, подписанном президентом и генеральным директором Ранией Ллевеллин.

Сбой влияет на транзакции, совершаемые онлайн, такие как оплата счетов, депозиты и переводы, подтвердил представитель банка.

Кроме того, клиенты не могут вносить депозиты в банкоматах, но они все равно могут снимать деньги и использовать свои кредитные и дебетовые карты в обычном режиме.

В банке сообщили, что услуги постепенно восстанавливаются.

“Эта ситуация неприемлема, и мы полны решимости исправить ее как можно скорее, а наши команды работают круглосуточно, чтобы решить проблему”, – говорится в письме.