The Laurentian Bank logo is pictured Tuesday, June 21, 2016 in Montreal. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Laurentian Bank: онлайн-сервисы недоступны после сбоя в работе















Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром. Некоторые онлайн-сервисы Laurentian Bank по-прежнему работают с перебоями из-за сбоя, который начался в воскресенье утром. В письме клиентам банк сообщил, что сбой произошел после планового обновления программного обеспечения. “Первопричина была выявлена, и я хочу заверить вас, что данные клиентов и финансовая информация остаются в безопасности”, – говорится в письме, подписанном президентом и генеральным директором Ранией Ллевеллин. Сбой влияет на транзакции, совершаемые онлайн, такие как оплата счетов, депозиты и переводы, подтвердил представитель банка. Кроме того, клиенты не могут вносить депозиты в банкоматах, но они все равно могут снимать деньги и использовать свои кредитные и дебетовые карты в обычном режиме. В банке сообщили, что услуги постепенно восстанавливаются. “Эта ситуация неприемлема, и мы полны решимости исправить ее как можно скорее, а наши команды работают круглосуточно, чтобы решить проблему”, – говорится в письме. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Поделиться