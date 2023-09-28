Решения G15+ по смягчению жилищного кризиса

Коллектив G15+ публикует в эту среду 45 новых предложений по улучшению условий жизни жителей Квебека вместе с показателями благосостояния в Квебеке. И, что неудивительно, некоторые из них посвящены жилищному кризису, который бушует в Монреале и по всей провинции.

Коллектив G15+ публикует в эту среду 45 новых предложений по улучшению условий жизни жителей Квебека вместе с показателями благосостояния в Квебеке. И, что неудивительно, некоторые из них посвящены жилищному кризису, который бушует в Монреале и по всей провинции.

Эта группа, основанная в марте 2020 года, состоит из экономических, профсоюзных, социальных и экологических лидеров. Впервые он представил свои показатели благосостояния в январе 2022 года, и они направлены на то, чтобы выйти за рамки простого роста ВВП и создания рабочих мест для оценки благосостояния населения.

Кроме того, для G15+ имеет смысл сразу же заняться жилищным кризисом, который бушует в Квебеке и в других местах Канады, поскольку доступность крыши является основной потребностью для благополучия.

Коллектив предлагает, прежде всего, организовать Генеральный комитет по жилищным вопросам, чтобы разработать национальный план устойчивого выхода из жилищного кризиса.

Согласно G15+, на повестке дня должны быть три вопроса:

преодоление дефицита жилья по всему Квебеку, особенно в непосредственной близости от рабочих мест и услуг ;

построить значительное количество социального и коммунального жилья ;

повысить эффективность предоставления нового жилья.

Затем G15+ предлагает начать «обширную стройку ” по строительству и реконструкции социального и коммунального жилья.

И это включает, в частности, сокращение сроков строительства новых домов, настаивает Карл Блэкберн, президент и главный исполнительный директор Совета работодателей Квебека (CPQ) и член G15+.

«Мы должны установить новые правила, которые будут более гибкими»,-говорит он, сетуя на то, что иногда на запуск проектов в определенных городах уходит от 12 до 18 месяцев.

5000 новых единиц жилья в год

Согласно документации коллектива, эта обширная строительная площадка состоит из четырех частей:

в течение следующих 5 лет необходимо строить 5000 единиц жилья в год (в общей сложности 25 000 единиц), и это при финансировании из Квебека, покрывающем 50% затрат на строительство ;

необходимо строить гибкое и адаптируемое жилье, особенно для пожилых людей, которые теряют самостоятельность ;

необходимо начать «масштабную реконструкцию ” арендного парка в Квебеке, которая будет поддерживаться новой программой реновации Квебека ;

избыточная (то есть неиспользуемая) общественная собственность должна быть предоставлена для строительства социального и коммунального жилья.

Хотя решения, предложенные G15+, могут помочь смягчить жилищный кризис, их, с другой стороны, будет недостаточно, чтобы добиться заметных изменений, по крайней мере, если верить прогнозам канадского общества ипотечного кредитования и жилищного строительства (SCHL) для Квебека.

Таким образом, по оценкам SCHL, с 2022 по 2030 год необходимо построить 1,12 миллиона новых домов, чтобы сбалансировать рынок Квебека:

620 000 единиц только для учета экономического и демографического роста в провинции ;

500 000 единиц жилья, чтобы квартиры снова стали доступными, то есть цена аренды не превышала 32% располагаемого дохода домохозяйства.

По словам Карла Блэкберна, недостаток возможностей общественной инфраструктуры (канализационная сеть, доступ к питьевой воде) в некоторых городах также является препятствием для строительства нового жилья.

В интервью газете “Ле бизнес” Дени Леклерк, исполнительный советник Ecotech Québec, кластера чистых технологий в Квебеке, утверждает, что технологии позволяют повысить производительность общественной инфраструктуры, что позволяет обслуживать большее количество домов.

Он приводит в пример город Л’Ассомпшн в провинции Ланодьер, который пытается внедрить новые экологически чистые технологии, чтобы уменьшить присутствие грязи в своей инфраструктуре.

Экологический переход бизнеса

Помимо жилищного кризиса, G15+ также предлагает ряд мер по улучшению экологического перехода предприятий Квебека — а также по повышению благосостояния жителей Квебека.

Например, коллектив предлагает постепенно устанавливать рейтинг устойчивости для электрических и электронных товаров в Квебеке, причем как в магазинах, так и в интернете. Таким образом, потребители будут знать, надежны ли продукты, которые они покупают, и, прежде всего, смогут ли они отремонтировать их, а не выбросить в конечном итоге.

G15+ также выступает за большую замкнутость экономики Квебека.

В 2020 году (самые последние данные) только 3,5% экономики Квебека было замкнутым, что почти вдвое меньше, чем в среднем по Канаде (6,1%). Это означает, что 96,5% материалов, потребляемых в нашей экономике, не используются повторно (93,9% в среднем по Канаде).

Чтобы попытаться уменьшить линейность экономики Квебека (добыча-потребление-загрязнение/отходы), G15+ предлагает несколько структурирующих мер, начиная с борьбы с запланированным устареванием продуктов, продаваемых в Квебеке.

В июне правительство Лего представило законопроект по этому вопросу.

На более макроэкономическом уровне G15 + заявляет, что общество Квебека должно стремиться поддерживать баланс между потреблением ресурсов и способностью экосистем к восстановлению.

Вот почему он предлагает правительству разработать в Квебеке стратегию круговой экономики в надлежащей форме, и это с правовой и финансовой основой для «обеспечения справедливого перехода в соответствующих секторах”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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