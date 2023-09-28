Трагедия в Ташкенте – взрыв на складе

По всей видимости, причиной трагедии в Ташкенте стало попадание молнии в помещение склада, где хранились электроавтомобили и электробатареи.

Мощный взрыв прогремел этой ночью в Ташкенте на массиве Курувчилар (район Строителей). Его сила была такова, что дома тряслись в радиусе до 30 километров, и многие подумали сначала, что началось землетрясение. Затем, когда стало над городом взвились клубы чёрного дыма, поднимавшиеся из района аэропорта, и стало ясно, что речь о взрыве, жители решили, что около аэропорта упал самолёт. Оказалось, что взорвался склад таможенных товаров. Согласно предварительным оценкам, трагедия произошла из-за удара молнии по помещению, в котором хранились электроавтомобили и батареи к ним, но почему мощность взрыва оказалась такой большой, пока непонятно. Склад принадлежит компании Интер Логистикс.

Из-за того, что взрыв прогремел глубокой ночью, на складе не было работников. Но в окружающих домах пострадали не менее ста шестидесяти человек (на этот момент объявлено о 163 раненых и одном погибшем). Хорошо, что тяжело раненых практически нет, все пострадали от осколков стекла, от падения облицовки стен и шкафов. Погибшему было всего 16 лет, он был убит рухнувшей на него выбитой оконной рамой.

В десятках домов выбило стёкла, треснули и даже обрушились участки стен. Персоналу Скорой помощи пришлось работать, не покладая рук, всю ночь, больницы переполнены. Из-за сильного ветра, пылающие обломки разносились по окрестностям, в результате загорались всё новые и новые дома. Жителям пришлось срочно спасаться бегством, и многие провели остаток ночи на улице.

Огонь удалось “локализовать” через 2-3 часа после взрыва (этот термин не означает то, что пожар потушен – ему пока лишь не дают распространяться дальше). На фотографиях, сделанных уже днём, видно, что клубы чёрного дома до сих пор стоят над районом пожара.

Правительство Узбекистана уже сделало заявление, обещая оказать помощь пострадавшим и возместить весь ущерб за счёт бюджета.