Убийство в городе Лонгёй (Longueuil) на Южном берегу

Две пожилые женщины убиты в среду, 27 сентября, в городе Лонгёй. Задержан подозреваемый – сын одной из жертв.

В среду, 27 сентября, в городе Лонгёй были найдены тела двух женщин – одной из них было 67 лет, а другой – 84 года. Тела жертв были обнаружены около 12 часов дня в квартире жилого дома на бульваре Ormeaux. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики женщин. По словам соседей, в последние дни крики доносились неоднократно, но соседи сочли сначала, что речь об обычной домашней ссоре. Но когда “ссора” стала слишком громкой, соседи вызвали полицию.

Приехавшие полицейские обнаружили тела двух погибших женщин. На улице около квартиры был найден нож, который, возможно, и был орудием убийства, судя по свежим следам крови.

В квартире находился сын одной из погибших женщин. Мужчине около тридцати лет. Он был задержан и провёл ночь в камере предварительного заключения. Пока объявление ему не предъявлено, но он считается подозреваемым. Соседи видели, как этот мужчина, весь в крови, выскочил из дома (скорее всего, в этот момент он и выбросил нож), а затем вернулся в квартиру. Когда полицейские задерживали мужчину, на него пришлось надеть наручники, так как он вырывался, что-то нечленораздельно кричал и пытался драться.

Опять же, по словам соседей, отношения мужчины с женщинами были, мягко говоря, далеки от идеальных – ссоры случались постоянно и, скорее всего, мужчина часто бывал под действием психотропных веществ.

Город Longueuil находится на Южном берегу реки Святого Лаврентия, его связывает с Монреалем жёлтая линия метро.