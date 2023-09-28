Лесные пожары в Канаде – явление новое или же древняя головная боль?

Лесные пожары в Канаде наносили огромный ущерб (больше, чем в Европе и в США) на душу населения ещё в тридцатые годы прошлого столетия.

Любопытные данные из канадской истории. Но, как видите, история тесно связана с современностью. К тому же, оказывается, Канада и прежде отличалась в худшую сторону размахов пожаров в сравнении с другими странами.Данные, опубликованные в 1940 году, подтверждают, что огромные потери, причиняемые пожарами в Канаде, в том числе лесными, не являются новым явлением. Почти сто лет назад ущерб от пожаров в стране был в несколько раз больше, чем от пожаров в Европе.Текст из газеты Le Canada, 28 августа 1940 года:

В Канаде убытки от пожаров за десять лет составили 311 600 000 долларов.

Неосторожность и беспечность – самая частая причина пожаров, говорит Лесли Хэм

Брантфорд, 27 августа 1940 г. – Материальные потери от пожаров, в первую очередь, от горящих лесов только в 1939 году обошлись канадцам в кругленькую сумму в 24 миллиона долларов (примечание WeMontreal – в ценах тех лет, которые в десятки раз меньше нынешних, тогда средняя зарплата составляла около ста долларов в месяц). За десятилетний период с 1929 по 1939 год, убытки составили в общей сложности 311 600 000 канадских долларов.

Таковы поразительные статистические данные, оглашённые г-ном Лесли Хэмом, менеджером монреальского отделения Канадской ассоциации страховщиков, на ежегодной конференции директоров пожарных департаментов районов и провинций Канады.

Г-н Хэм сообщил, что средние потери от пожаров на душу населения за последние десять лет, вплоть до конца 1930 года, в Канаде составили 3,36 доллларов, а в Штатах – 3,26, то есть, на 10 центов меньше. Однако в Европе уровень ущерба гораздо лучше; известные статистические данные за некоторые прошлые периоды показывают, что в Англии этот ущерб составил 71 цент, во Франции — 55 центов, в Италии — 28 центов, в Германии — 16 центов, в Голландии — 11 центов и в Австрии — семь!

По словам Лесли Хэма, есть три основные причины потерь от пожаров. Это преднамеренность, случайность или же беспечность (неосторожность). Пожары по неосторожности – самые частые. Страховые компании редко страхуют лесные массивы – разве что, от пожара застрахованы те участки леса, которые активно разрабатываются очередь

Г-н Хэм воздал должное доблестным усилиям канадских пожарных служб, отметив, что приведенные им статистические данные, какими бы ошеломляющими они ни были, не могут быть объяснены недостаточной эффективностью этих служб в борьбе с огнем. Жителям Западного полушария следует изучить цифры, достигнутые в Западной Европе и найти причины наших плачевных показателей. Бюджет у нас большой, и надо сделать все возможное, дабы сократить ущерб от огня, из-за которого миллионы долларов тратятся впустую.

Между тем, сообщается о гигантском лесном пожаре в районе города Шебурне в Новой-Шотландии, где колоссальный пожар бушует на площади в несколько десятков миль. Пожарные признают, что положение очень серьёзно, но что справиться с огнём они не в состоянии из-за нехватки воды.