Исследование биологов Университета Шербрука: продолжительная репродуктивная жизнь женщин снижает риск деменции

Исследование биологов Университета Шербрука, опубликованное в журнале Neurology в сентябре 2023 года, показало, что у женщин с более высоким воздействием гормонов (эстрогена) на протяжении всей жизни меньше риск болезней мелких сосудов головного мозга, ведущих к деменции и когнитивным проблемам.

Исследование биологов Университета Шербрука, опубликованное в журнале Neurology в сентябре 2023 года, показало, что у женщин с более высоким воздействием гормонов (эстрогена) на протяжении всей жизни меньше риск болезней мелких сосудов головного мозга, ведущих к деменции и когнитивным проблемам.

Ученые провели исследование на 9000 женщинах в постменопаузе и обнаружили, что те, у кого было более длительное воздействие гормонов, имели более здоровые сосуды мозга.

Однако это исследование не доказывает, что низкое воздействие эстрогена напрямую вызывает заболевание мелких сосудов головного мозга; оно лишь устанавливает связь между этими факторами.

Болезни мелких сосудов головного мозга, также известные как микроангиопатии или мелкоочаговые болезни сосудов мозга, представляют собой группу медицинских состояний, которые воздействуют на мелкие сосуды внутри мозга. Эти сосуды, известные как артериолы и капилляры, играют важную роль в поддержании нормального кровоснабжения мозга и его функционирования.

Различные факторы, такие как высокое кровяное давление, диабет, атеросклероз и старение, также могут способствовать развитию болезней мелких сосудов головного мозга.