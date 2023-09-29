Автомобили Hyundai и Kia оказались опасными для людей: их срочно необходимо возвращать дилерам

Крупнейшие южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia вынуждены провести одну из самых масштабных отзывных кампаний в своей истории. Причиной стала обнаруженная неисправность в электропроводке ряда моделей 2010-2018 годов выпуска.

Hyundai и Kia проведут масштабный отзыв автомобилей из-за риска возгорания

Крупнейшие южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia вынуждены провести одну из самых масштабных отзывных кампаний в своей истории. Причиной стала обнаруженная неисправность в электропроводке ряда моделей 2010-2018 годов выпуска.

Согласно официальным данным, под отзыв попадут 1,7 млн автомобилей Kia и 1,6 млн Hyundai. Проблема заключается в утечке тормозной жидкости, которая при определенных условиях может привести к возгоранию автомобиля. Регулятор безопасности на транспорте США предупредил владельцев о возможном риске и порекомендовал припарковывать машины вдали от домов до проведения ремонта.

Уведомления клиентам начнут рассылать в ноябре 2023 года. Владельцам необходимо будет посетить дилера, где бесплатно произведут замену неисправных деталей. Данный отзыв стал крупнейшим по охвату за всю историю Hyundai и Kia и свидетельствует о серьезности проблемы. Компании приложат максимум усилий, чтобы устранить риски для водителей и пассажиров и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.