Научный коллектив из университета Калгари: употребление марихуаны повышает риск болезней сердца и сосудов

Научный коллектив под руководством доктора Анис Бахджи из университета Калгари выяснил, что люди, употребляющие марихуану, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Научный коллектив под руководством доктора Анис Бахджи из университета Калгари выяснил, что люди, употребляющие марихуану, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализируя информацию о здоровье 60 тысяч взрослых участников исследования, взятую из пяти медицинских баз данных Канады, ученые отметили, что около половины испытуемых регулярно употребляли марихуану. По завершении семилетнего наблюдения было выявлено, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у группы, употребляющей каннабис, оказался на 60% выше, по сравнению с группой, никогда не употреблявшей наркотик.

Участникам группы, употреблявшей марихуану, диагностировали инфаркт, инсульт и синдром сердечной недостаточности, что указывает на увеличение риска развития данных заболеваний. Это может быть связано с тем, что употреблявшие наркотик считали себя здоровыми и не реагировали на симптомы болезней.

Научные исследования также показали, что у зависимых от каннабиса канадцев, которые редко обращаются в медицинские учреждения, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть ещё выше.