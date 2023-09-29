Гриффинтаун: спрос на недвижимость остается высоким

За последние годы Гриффинтаун был полностью реконструирован. Развитие недвижимости в этом и прошлом десятилетии превратило этот район в один из самых популярных районов на острове Монреаль.

За последние годы Гриффинтаун был полностью реконструирован. Развитие недвижимости в этом и прошлом десятилетии превратило этот район в один из самых популярных районов на острове Монреаль.

Но достиг ли Гриффинтаун, наконец, пределов возможного после многих лет роста? Район застраивается, на горизонте регулярно появляются строительные башни, а это означает, что свободного пространства в этом районе становится все меньше.

Для крупных застройщиков, таких как Devimco Immobilier, этот район остается приоритетным для многих, кто все еще хочет найти там дом. Они обнаруживают, что спрос на них такой же высокий, как и прежде, даже несмотря на то, что возможности для развития сокращаются.

“Гриффинтаун по-прежнему остается очень популярным районом благодаря своим магазинам, ресторанам, кафе и близости к каналу Лашин и центру Монреаля”, – сказал Марко Фонтейн, вице-президент Devimco по жилому развитию и маркетингу. “Общая атмосфера и зеленые насаждения пользуются — и всегда будут пользоваться — популярностью у жителей”.

Devimco была в авангарде реконструкции района практически с самого начала. Еще в 2012 году компания запустила многофункциональные проекты, которые и по сей день являются приоритетными местами как для жителей, так и для гостей города.

Крупные сети, такие как Adonis, Winners, the SAQ и Hotel Alt, также обосновались здесь, предоставив району, некогда лишенному предметов первой необходимости, все, что может понадобиться жителю, в пределах пешей досягаемости.

В тот же период Devimco запускала проекты на западной стороне парка Святой Анны, используя пространство с его знаменитыми руинами церкви и огромными деревьями. Объединив в общей сложности пять проектов, недавно созданный Ilot St-Ann стал важным фактором в дальнейшем развитии западной части Гриффинтауна. Они также запустили проект под названием MaryRobert на углу улиц Пил и Веллингтон с культовыми фасадами, высотой в 20 этажей.

Поскольку Гриффинтаун подходит к своему естественному завершению с точки зрения доступных площадей для застройки, Devimco творчески подходит к своему окончательному проекту. Они пытаются создать то, что они называют “городским оазисом прямо в центре города”.

“Devimco стремится ко всем своим проектам предлагать инновационные и оригинальные функции”, – сказал Уильям Аткинсон, директор по архитектуре и анализу недвижимости Devimco Immobilier. “Отличительная архитектура Веллингтона-сюр-ле-Бассен с ее острыми, как бритва, углами улавливает и отражает солнечный свет в течение всего дня, как драгоценный камень или стеклянная призма, создавая эффект мерцания, непохожий ни на одно другое здание в городе. Этот эффект в сочетании с местоположением проекта способствует тому, что он становится подходящим фоном для культового въезда в Гриффинтаун”.

Кондоминиумы Wellington sur le Bassin будут располагаться на углу улиц де ла Монтань и Веллингтон.

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