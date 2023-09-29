На юго-западе США в земле появились гигантские трещины

В штатах Аризона, Юта, Калифорния и Техас появляются гигантские трещины в земле. Только в южной Аризоне зафиксированы разломы общей протяженностью в 272 км.

В штатах Аризона, Юта, Калифорния и Техас появляются гигантские трещины в земле. Только в южной Аризоне зафиксированы разломы общей протяженностью в 272 км.

Джозеф Кук из Геологической службы Аризоны говорит, что подобные разломы не могут возникать по естественным причинам. Поскольку более 80% известных случаев проседания являются результатом использования подземных вод, массовое проседание и смещение грунта вызвано деятельностью человека, которая буквально выкачивает “кровь” из земли.

Подземные воды являются одним из наиболее важных источников пресной воды в мире, обеспечивая почти 50% всей питьевой воды и около 40% оросительной. Но люди выкачивают воду из недр земли гораздо быстрее, чем она может восполнить ее сама. Активизация освоения земель усугубляет проблемы проседания и угрожает появлением новых трещин.

После недавнего мощного землетрясения в Турции Роскосмос опубликовал фотографии разлома шириной 200 метров и глубиной 30 метров возле села Тепехан в Хатае. Эксперты назвали явление необычным и заявили, что оно вызвано тем, что подземные толчки произошли довольно близко к поверхности.

По словам Алексея Завьялова, заведующего лабораторией сейсмической опасности Института геофизики РАН, вблизи таких трещин происходит большинство землетрясений. Если существующие в земной коре разломы активны, то их края движутся с определенной скоростью относительно друг друга, из-за чего и происходит землетрясение. Вот почему ученые в США обеспокоены появлением такого количества трещин.