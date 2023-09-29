KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Сериал «Против всех». Новые серии с 16 октября!

Видеотека START предлагает посмотреть новый сезон комедийного сериала «Против всех» от создателей ленты «Ивановы-Ивановы». Напомним, главным героем картины стал Дед Захар, который всю жизнь прожил в деревне. Он ловил рыбу в местном пруду, собирал землянику, ходил по грибы в ближайший лес. Теперь же на месте всего это вокруг его дома построили огромный современный жилой комплекс с пластиковыми окнами. Дед Захар сумел отстоять свой дом и готов бороться с новизной до последнего.

Видеотека Premier – Сериал «Первокурсницы». Финал сезона!

Видеотека Premier радует зачётным комедийным сериалом под названием «Первокурсницы» с Анной Уколовой и Екатериной Стуловой в главных ролях. Их героини – сорокалетние подруги Жанна и Настя, решившие вернуться к учёбе после многих лет паузы. Когда-то давно они вместе учились в университете, однако бросили этот путь после первого курса. Настя родила двоих детей и полностью посвятила себя их воспитанию, а Жанна вышла замуж за творческого парня, и ей пришлось всё это время вкалывать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Спустя годы героини вспоминают о своих прошлых мечтах и решают, что никогда не поздно исправить ошибки прошлого – теперь они снова станут однокурсницами.

Видеотека more.tv – Сериал «ФК Родина». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новую криминальную комедию от создателей «Трудных подростков». Сериал «ФК Родина» рассказывает о провинциальной футбольной команде, которая в самый в разгар сезона полностью теряет финансирование и вылетает из чемпионата, так как её владелец принимает решение продать клуб. В попытке спасти команду игроки заключают сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Однако всё идёт не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета. Теперь герои скрываются от китайской мафии, а капитан команды неожиданно для самого же себя становится новым владельцем клуба.

Видеотека START – Мультфильм «Приключения царя»

Новый мультфильм «Приключения царя» в видеотеке START рассказывает историю Вараздата – армянского царя, решившего одержать победу в кулачных боях на Олимпиаде. Вместе со своими родными он направляется к берегам далёкой Греции, чтобы сразиться с лучшими мира сего. Не желая особого к себе отношения, герой скрывает своё происхождение от организаторов соревнований. В то же время, его давний враг Молатор уже задумал нечто коварное.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9