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Новости После скандала в парламенте Канады ветеран СС хочет уехать в Южную Америку
Джастин Трюдо задумался о чем-то хорошем. Фото National Post

После скандала в парламенте Канады ветеран СС хочет уехать в Южную Америку

Виктория Христова Сен 29, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи После скандала в парламенте Канады ветеран СС хочет уехать в Южную Америку отключены 61 Просмотров

Ветеран СС, 98-летний украинский нацист Ярослав Хунка после скандала в парламенте Канады заявил, что столкнулся с огромной ненавистью, из-за которой вынужден уехать к друзьям в Латинскую Америку, 28 сентября сообщило канадское телевидение после звонка Хунку.Канада

Ветеран СС, 98-летний украинский нацист Ярослав Хунка после скандала в парламенте Канады заявил, что столкнулся с огромной ненавистью, из-за которой вынужден уехать к друзьям в Латинскую Америку, 28 сентября сообщило канадское телевидение после звонка Хунку.

«Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Всё, чего я хотел — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку», — процитировали его слова на канадском телевидении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду был приглашен в парламент этой страны, куда одновременно позвали 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку, которого представили как борца против русских во время Второй мировой войны. В парламенте приветствовали Хунку бурными аплодисментами, к которым присоединились Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Однако правда о нацистском прошлом Хунки быстро раскрылась. Как оказалось, его дивизия во время Второй мировой войны являлась тактическим соединением войск нацистской Германии.

После скандала в канадском парламенте Трюдо пытался оправдаться, сначала заявляя, что не знал о приглашении Хунки, позже объявил его появление «российской провокацией», что было несколько странно, учитывая, что с ним лично согласовывался список приглашенных. Однако в конце концов извинился.

 

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