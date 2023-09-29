Ветеран СС, 98-летний украинский нацист Ярослав Хунка после скандала в парламенте Канады заявил, что столкнулся с огромной ненавистью, из-за которой вынужден уехать к друзьям в Латинскую Америку, 28 сентября сообщило канадское телевидение после звонка Хунку.Канада

Ветеран СС, 98-летний украинский нацист Ярослав Хунка после скандала в парламенте Канады заявил, что столкнулся с огромной ненавистью, из-за которой вынужден уехать к друзьям в Латинскую Америку, 28 сентября сообщило канадское телевидение после звонка Хунку.

«Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Всё, чего я хотел — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку», — процитировали его слова на канадском телевидении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду был приглашен в парламент этой страны, куда одновременно позвали 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку, которого представили как борца против русских во время Второй мировой войны. В парламенте приветствовали Хунку бурными аплодисментами, к которым присоединились Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Однако правда о нацистском прошлом Хунки быстро раскрылась. Как оказалось, его дивизия во время Второй мировой войны являлась тактическим соединением войск нацистской Германии.

После скандала в канадском парламенте Трюдо пытался оправдаться, сначала заявляя, что не знал о приглашении Хунки, позже объявил его появление «российской провокацией», что было несколько странно, учитывая, что с ним лично согласовывался список приглашенных. Однако в конце концов извинился.