Дни Культуры в Квебеке

29, 30 сентября, 1 октября – в Квебеке проходят дни культуры

Тысячи концертов, экскурсий, выставок, конференций, конкурсов дискуссий для взрослых и детей по всему Квебеку в рамках праздника – Дней Культуры.

Вот уже в двадцать седьмой раз по всему Квебеку проходят Дни Культуры – три дня бесплатных и доступных для всех мероприятий, связанных с культурой. Эти дни празднуются всегда в последнюю пятницу сентября и следующие за этой пятницей два дня. Принимают участие в празднике сотни артистов, художников, скульпторов, представителей муниципалитетов, музыкантов, режиссёров, всех тех, кто имеет отношение к сфере культуры.

Перечислить все праздничные мероприятия невозможно, упомянем некоторые из них. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте journeesdelaculture.qc.ca – это официальный сайт праздника.

Фестиваль вкуса в парке René-Goupil в квартале Saint-Michel. Кроме предложения оригинальных и аппетнейших блюд, в парке пройдут концерты, конкурсы, игры будут даны уроки кулинарии, можно будет приобрести всевозможные, включая редкие, продукты.

В Квартале Спектаклей проводятся экскурсии за кулисы театров, джазовые концерты, проходит выставка дизайна, уроки танцев и музыки, концерты хорового пения, конференции с участием музыкантов городского оркестра (Orchestre métropolitaine) и много других мероприятий. Проводятся также и бесплатные экскурсии по всему Кварталу спектаклей.

Неподалёку, проводятся и бесплатные экскурсии по Латинскому кварталу, в ходе которых экскурсанты откроют для себя тайны квартала и узнают многое об его достопримечательностях.

Около станции метро Saint-Michel пройдёт выставка, посвящённая истории кинематографа, в ходе выставки будут проведены конференции и семинары с участием кинематорграфистов.

Но мероприятий только в Монреале более сотни, а по всему Квебеку их тысяча или больше. Поэтому те, кто хочет принять участие в празднике в качестве зрителя или участника классов, скажем, рисования для детей, может изучить список на официальном сайте, напоминаем его адрес: journeesdelaculture.qc.ca.