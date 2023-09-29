Квебекские бабочки – заядлые путешественницы. Сейчас они отправляются в Мексику

Из всех перелётных созданий, бабочки – самые махонькие. И самые отважные. И их путешествие длится 2-3 поколения.

В Квебеке сезон бабочек обычно начинается весной и продолжается до конца сентября или даже до середины октября, в зависимости от вида бабочек и погодных условий.

Весна в Квебеке начинается примерно в марте или апреле, и это время, когда можно начать наблюдать первых бабочек. Сезон может продолжаться до сентября илт до октября, когда температуры начинают снижаться. Однако точные временные рамки могут варьироваться из года в год в зависимости от климатических условий и других факторов, таких как наличие пищи и мест обитания для кормления и размножения бабочек. В этом году бабочки – особенно бабочки-монархи, на природе расплодились – жаркие дни в перемешку с дождливой погодой способствовали их активному размножению

Бабочка монарх – одна из самых заметных бабочек в Квебеке. Этот вид известен своими длинными миграциями. Каждый год монархи путешествуют между Канадой и Мексикой. В Квебек они возвращаются с апреля, и, в основном, их можно наблюдать с конца мая до середины сентября, когда начинается их миграция на юг, но первой декады октября их ещё остаётся много, хотя больше всего их в июле и августе.

Бабочки-монархи единственные в своём роде. На зимовку они улетают из Квебека в Мексику, где их ждут приятные условия жизни. В горных лесах Мексики они проводят несколько месяцев, а затем возвращаются в Квебек, преодолевая расстояние в четыре тысячи километров! Но если у гусей и других перелётных птиц путешествие занимает пару недель, не больше, для бабочек оно длится два, а то и три поколения! В пути старятся и уходят из жизни миллионы “монархов”, рождаются новые, а путешествие продолжается. Наконец, весной, уже второе или третье поколоние добирается до Квебека, где бабочки проведут полгода – с апреля до октября, после чего отправятся на юг.

Бабочки часто ищут питание на цветах и откладывают яйца на растениях молочая, которые служат единственным источником пищи для гусениц монарха и ряда других бабочек.