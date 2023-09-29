С 1 ноября цена на сдаваемые пустые банки вырастет в два раза

Цена за сданную маленькую банку возрастает до 10 центов (хм… наверно, залоговая цена тоже вырастет). И принимать будут гораздо больший ассортимент.

С 1 ноября 2023 года в Квебеке официально вступают в силу новые правила сдачи пустой посуды. До сих пор, как известно, за каждую сданную алюминиевую баночку объёмом в 330 мл, автомат сбора посуды щедро выдавал 5 центов (точнее, автомат выдаёт чек на 5 центов, а если срочно нужны деньги, можно сдать посуду приёмщице на кассе). Но пока ещё принимается далеко не вся посуда. Во-первых, принимаются лишь банки от газированных напитков и пива, но баночки от фруктовых соков, минеральных вод, овощных соков обменять на деньги нельзя, их просто выбрасывают (как правило, мусорные баки для recyclage). Во-вторых, не принимается посуда от напитков, произведённых за пределами Квебека, что понятно – как любая уважающая себя провинция, Квебек старается ограничить ввоз пустой посуды из других мест – раньше бывали случаи, когда жители пограничных деревень сдавали банки в больших количествах именно в Квебеке, так как в Онтарио, например, пустая посуда принималась лишь в специальных пунктах приёма стекло- и алюминивой тары.

И если о приёме посуды из других провинций речь всё же не идёт, то с 1 января во всём Квебеке магазины будут обязаны принимать банки от пива, газировки, фруктовых и овощных соков, минеральной воды и винных напитков. Более того, Квебек собирается открыть специальные пункты по приёму испльзованной одноразовой тары по примеру соседних провинций. Эти меры направлены на то, чтобы увеличить количество сдаваемой посуды и сократить количество выкидываемых банок – сегодня мы регулярно видим валяющиеся вдоль обочин дорог пустые банки. Через месяц, предполагается, что этот мусор исчезнет – каждая баночка, вне зависимости от типа напитка, которым она была заполнена, будет стоить 10 центов.

Речь идёт не только о маленьких баночках, но и о любой посуде объёмом до 2 литров, которая сдаётся сегодня выборочно (бутылки из-под Кока-Колы или Спрайта сдаются, а бутылки от овощных соков сдать невозможно. С 1 ноября сдать можно будет всё.

В 2022 году в Квебеке было сдано на переработку более полутора миллиардов банок и бутылок, включая алюминивые, пластиковые и стекланные), то есть, ежедневно люди сдавали в среднем по 4 миллиона единиц посуды. А все металлические баночки перерабатываются, и из металлолома делаются новые банки. Процесс этот бесконечен, так как потери металла в ходе переработки очень незначительны.

С 1 ноября вводится правило, согласно которому все киоски, лавки, депанёры, маленькие магазинчики, обязаны будут принимать посуду и платить за неё (правило не устанавливает, обязан ли магазин выдать наличные центы или же чек на покупку товара в этом магазине). Но хозяева маленьких заведений получат возможность задержать приём посуды на какое-то время, чтобы подготовиться к массовой сдаче банок и бутылок.

На следующем этапе будут открыты пункты приёма тары, но здесь детали пока не обнородованы, технические вопросы уточняются.

Пока непонятно, будут ли приниматься винные бутылки (сейчас их принимают лишь в отдельных городах).

Но в любом случае, следует ожидать, что в ближайший месяц количество сданной тары резко пойдёт на убыль, а с 1 ноября потоком хлынут сдаваемые в утиль банки и бутылки по цене в два раза выше, чем сегодня. А вот выбрасываемая тара, которая сегодня не сдаётся, будет прилежно собираться уже с этих дней.