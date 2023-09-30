В Канаде заявили, что Вьетнам является ее крупнейшим партнером в АСЕАН

Вьетнам играет важную роль в канадской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила замминистра иностранных дел Канады Синди Терморшуйзен на церемонии, посвященной 50-летию со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Канадой, сообщает 28 сентября радио «Голос Вьетнама».

Вьетнам играет важную роль в канадской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила замминистра иностранных дел Канады Синди Терморшуйзен на церемонии, посвященной 50-летию со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Канадой, сообщает 28 сентября радио «Голос Вьетнама».

Она отметила, что сейчас Канада инвестирует во Вьетнам почти $2,3 млрд.

По ее словам, Вьетнам — крупнейший торговый партнер Канады в АСЕАН. И, кроме торгового сотрудничества, между Вьетнамом и Канадой недавно был подписан Меморандум о сотрудничестве в миротворческой деятельности ООН и праздновании 5-летия со дня установления всеобъемлющего партнерства.

Напомним, церемония, посвященная 78-й годовщине Дня независимости Вьетнама и 50-летию со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Канадой, состоялась в Оттаве.