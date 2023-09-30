Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приобрел во всем мире репутацию клоуна, заявил 29 сентября лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр, выступая в парламенте Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приобрел во всем мире репутацию клоуна, заявил 29 сентября лидер канадской консервативной партии Пьер Пуальевр, выступая в парламенте Канады.

Пуальевр сказал, что причиной того, что Трюдо считают в мире клоуном, стало приглашение на заседание палаты общин канадского парламента украинского эсесовца Ярослава Хунки.

По словам Пуальевра, на мировой арене канадский премьер-министр будет считаться клоуном «независимо от того, кого вы вините — его или спикера от либеральной партии в приветствии нациста в палате общин», потому, что у Трюдо «ушло пять дней на то, чтобы» принести извинения за инцидент.

Пуальевр обвинил Трюдо в том, что тот, вместо того, чтобы защищать подорванную репутацию Канады, беспокоился только о своей собственной.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Трюдо принес извинения за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца, 98-летнего Ярослава Хунки, приглашенного в парламент Канады в честь визита Владимира Зеленского.

Хунка был представлен канадским депутатам ветераном борьбы против русских и встречен аплодисментами, однако оказался в реальности бывшим бойцом добровольческой дивизии СС «Галичина», которая комплектовалась из украинских нацистов.