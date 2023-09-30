В Канаде одобрили новую вакцину от COVID-19 для всех, начиная с младенцев

Новую вакцину от Pfizer-BioNTech Comirnaty от коронавируса одобрил минздрав Канады, 28 сентября сообщила пресс-служба канадского правительства.

Новую вакцину от Pfizer-BioNTech Comirnaty от коронавируса одобрил минздрав Канады, 28 сентября сообщила пресс-служба канадского правительства.

Вакцина предназначена для предотвращения заражения штаммом Omicron XBB.1.5. Ее использование одобрено для лиц, начиная с шестимесячного возраста.

Утверждается, что вакцина была одобрена «после тщательного и независимого анализа» и что она «соответствует строгим требованиям Департамента по безопасности, эффективности и качеству».

Для лиц от пяти лет и старше вакцина будет применяться как однодозовая. Дети в возрасте от шести месяцев до пяти лет должны получить три дозы вакцины, если они прежде не были вакцинированы от коронавируса. Если были — достаточно будет одной дозы.

Ранее минздрав Канады одобрил применение вакцины от COVID-19 от компании Moderna. Также рассматривается заявка Novavax.