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Новости Сайты Вооруженных сил и парламента Канады поверглись кибератакам
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Хакеры - бич нашего времени.

Сайты Вооруженных сил и парламента Канады поверглись кибератакам

Виктория Христова Сен 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сайты Вооруженных сил и парламента Канады поверглись кибератакам отключены 38 Просмотров

Кибератакам подверглись сайты Вооруженных сил Канады и палаты общин Канады. Как сообщили в Вооруженных силах Канады, их мобильный сайт был недоступен с полудня 27 сентября. Отмечается, что сайта минобороны Канады эта проблема не коснулась.

Кибератакам подверглись сайты Вооруженных сил Канады и палаты общин Канады. Как сообщили в Вооруженных силах Канады, их мобильный сайт был недоступен с полудня 27 сентября. Отмечается, что сайта минобороны Канады эта проблема не коснулась.

Различные страницы палаты общин загружались медленно или не полностью из-за атаки, начавшейся 25 сентября.

Утверждается, что за кибератакой стоит индийская хакерская группа Indian Cyber Force, которая взяла на себя ответственность за эти инциденты. Отмечается, что она, похоже, сумела получить контроль также над несколькими сайтами малых предприятий Канады.

Напомним, между Канадой и Индией продолжается политический скандал, связанный с обвинениями индийских властей в убийстве сикхского лидера. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, позже утверждавший, что он не стремился тем самым провоцировать Индию. Однако индийские власти уже предприняли ряд политических шагов в отношении Канады, в том числе, предупредив своих граждан о нежелательности поездок в Канаду.

 

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