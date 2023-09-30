Экономика Канады впала в рецессию

Экономика Канады находится в рецессии с ошибкой на грани погрешности, заявил старший экономист Канадского центра политических альтернатив Дэвид Макдональд.

Экономика Канады находится в рецессии с ошибкой на грани погрешности, заявил старший экономист Канадского центра политических альтернатив Дэвид Макдональд.

«Экономика находится на плато… мы не видим никаких признаков сильного роста», — прокомментировал он опубликованные ранее Статистическим управлением Канады данные. Согласно им, ВВП страны практически не менялся в начале третьего квартала.

«Если мы действительно окажемся в рецессии, что очень вероятно… на данный момент это было бы рецессией с ошибкой на уровне погрешности», — подчеркнул Макдональд.

Экономист отметил, что ситуация в экономике сложилась необычная: на фоне стагнации в экономике наблюдается рост процентных ставок. При этом риски создают высокие цены на жилье наряду с большой суммой ипотечных долгов. Макдональд заявил, что ожидает тем не менее очередного повышения базовой процентной ставки в случае, если октябрьские показатели инфляции окажутся выше ожидаемых.

Напомним, глава Управления суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) Питер Рутледж ранее заявил, что ожидал худшего состояния экономики Канады.

«Учитывая все, что я видел, то, где мы находимся сегодня, где экономика сегодня, лучше, чем я ожидал год назад», — заявил он. Рутледж отметил, что рассчитывает на способность экономики преодолеть грозящую ей рецессию.

Отмечается, что OSFI приложил большие усилия для того, чтобы укрепить финансовую систему страны. Так, в июне был увеличен внутренний буфер стабильности (DSB) на 50 базисных пунктов. Этот параметр определяет величину капитала, который банки должны держать под рукой для покрытия потенциальных убытков из-за экономических трудностей.

Очередной расчет этого параметра будет происходить в декабре, однако Рутледж отказался обсуждать возможное изменение OSFI. Он лишь подчеркнул, что уверен в устойчивости экономики страны.