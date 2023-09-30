В Канаде создали фонд для изучения пищевых отходов

Фонд для изучения пищевых отходов с целью предотвратить их попадание на свалки создало правительство Канады, об этом объявил министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо 29 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Фонд для изучения пищевых отходов с целью предотвратить их попадание на свалки создало правительство Канады, об этом объявил министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо 29 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Размер фонда составляет $570 тыс. Фонд будет поддерживать исследования, проводимые местными властями. Заявки на эти исследования можно подавать до 30 октября. Проекты должны быть завершены до 31 марта 2026 года.

За счет сокращения потока пищевых отходов на свалки правительство рассчитывает сократить объем выделяющегося при их гниении метана.

«Метан, образующийся сегодня на свалках, является результатом десятилетий утилизации органических отходов. <…> Недопущение попадания органических отходов на свалки будет способствовать достижению Канадой глобальных и внутренних целей по сокращению выбросов парниковых газов», — пояснил цель создания фонда министр Гильбо.

Он также выразил надежду, что принимаемые меры будут также способствовать экономии продовольственных бюджетов домохозяйств.