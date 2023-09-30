Мост Жака-Картье – самый большой мост в Монреале

Познакомимся с информацией о том, что представляет из себя мост Жака-Картье (pont Jacques-Cartier), соединяющий Южный берег и остров Монреаль.

Мост, носящий имя Жака-Картье (Pont Jacques-Cartier) — это впечатляющий мост через реку Святого Лаврентия, соединяющий город Монреаль и Южный берег. Упомянем несколько ключевых моментов о мосте Jacques-Cartier, которые позволят лучше узнать его тем автомобилистам и пассажирам автобусов, которые по нему проезжают:

Мост был открыт в 1930 году и первоначально назывался мостом Гавр (pont de Havre) (назван он был так в честь французского города Гавр, хотя многие были уверены, что название означает слово “гавань”, что, в принципе, соответствует истине). В 1934 году мост был переименован в честь Жака Картье, французского мореплавателя и первооткрывателя Канады, который первым вошел в реку Святого Лаврентия и первым из европейцев прошёл по ней до острова Монреаль.

Строительство моста началось в 1925 году и заняло пять лет, тем более, что заключительный этап строительства пришёлся на годы Великой Депрессии – самого большого экономического кризиса в мире в современной истории.

Структуры моста Jacques-Cartier стандартна для мостов такой длины – это пятипролётный мост общей длиной 2,725 метров. Его вес – 39,005 тонн.

У моста пять полос для движения автомобилей, а также дорожки для пешеходов и велосипедистов. Дорожки эти отделены от автомобильных полос и тем самым гарантируют безопасный и удобный доступ через реку.

Мост проходит через несколько островов, включая Île Sainte-Hélène и Île Notre-Dame. С него открываются живописные виды на город Монреаль и окрестности.

Сегодня мост Жака-Картье является одним из самых загруженных в Канаде – более 35 миллионов транспортных средств пересекают его каждый год.

Мост не только ключевая транспортная артериея между Южным берегом и Монреалем, но и значимая туристической достопримечательность, благодаря панорамным видам на город и его окрестности, да он и важная инженерная и историческая достопримечательность, символизирующая историческое и культурное наследие Монреаля и Квебека.

Сооружение также известно своим ночным освещением, которое делает его зрелищным элементом ночного городского пейзажа Монреаля.

С 2004 года на мосту проходил процесс установки решёток, целью которых является предотвращение попыток самоубийств. Эти меры были предприняты после того, как мост стал местом многочисленных трагедий. Установка ограждений была завершена в 2009 году. С тех пор случаев падения с моста практически не было (два случая, результат хулиганских действий подростков, а до установки ограждений в год с моста прыгали до полудесятка человек, не считая несчастных случаев падения подвыпивших граждан).