Самый замечательный приказ Наполеона Бонапарта

Приказ по французской армии, который Наполеон Бонапарт, будучи ещё Первым консулом Республики, отдал после трагического случая с гренадером.

А давайте-ка отвлечёмся от забот и от тоски. Точнее, отвлечься не получится по прочтении этой заметки, но всё равно и грустно, и хорошо на сердце. Грустно – понятно, почему – человек не выдержал удара судьбы. А тепло на сердце – а потому что даже один из самых великих полководцев в истории человечества (не нам судить, плохой или хороший след в истории оставил) не чурался человеческих чувств. И мы о них не должны забывать. Читайте и вздыхайте печально и ностальгически:

Из истории человечества…

Приказ по французской армии от 22 флореаля X года (1802), Сен-Клу.

Солдаты!

Гренадер Гроббен покончил с собой из-за несчастной любви. А ведь он был отличным парнем. За последний месяц это второй случай самоубийства солдата по любви.

Как Первый Консул Французской республики, довожу до вашего сведения эти факты и отдаю следующий приказ:

Солдат обязан стойко преодолевать тяготы и невзгоды от несчастной любви, не позволять страсти и страданиям одержать победу. Солдат обязан храбро и мужественно биться даже с невыносимыми страданиями на любовной стезе, которые, и это понятно, зачастую бывают страшнее неприятельской шрапнели стреляющих в упор батарей.

Солдат, когда ты сдаёшься без боя под натиском несчастной любви, это равносильно выкидыванию белого флага без малейшей попытки сопротивления! Не сдавайся и борись до последнего! Держись, друг!

Подпись (Бонапарт, Первый Консул Франции).

Источник: http://bataille-austerlitz.blogspot.ca/2017/11/revues-grenadiers.html.