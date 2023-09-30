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Общество История О несчастной любви и приказах по армии
Grenadiers
Французские гренадеры.

О несчастной любви и приказах по армии

Megan Jorgensen Сен 30, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Происшествия, Психология, Это интересно Оставить комментарий 34 Просмотров

Самый замечательный приказ Наполеона Бонапарта

Приказ по французской армии, который Наполеон Бонапарт, будучи ещё Первым консулом Республики, отдал после трагического случая с гренадером.

А давайте-ка отвлечёмся от забот и от тоски. Точнее, отвлечься не получится по прочтении этой заметки, но всё равно и грустно, и хорошо на сердце. Грустно – понятно, почему – человек не выдержал удара судьбы. А тепло на сердце – а потому что даже один из самых великих полководцев в истории человечества (не нам судить, плохой или хороший след в истории оставил) не чурался человеческих чувств. И мы о них не должны забывать. Читайте и вздыхайте печально и ностальгически:

Из истории человечества…

Приказ по французской армии от 22 флореаля X года (1802), Сен-Клу.

Солдаты!

Гренадер Гроббен покончил с собой из-за несчастной любви. А ведь он был отличным парнем. За последний месяц это второй случай самоубийства солдата по любви.

Как Первый Консул Французской республики, довожу до вашего сведения эти факты и отдаю следующий приказ:

Солдат обязан стойко преодолевать тяготы и невзгоды от несчастной любви, не позволять страсти и страданиям одержать победу. Солдат обязан храбро и мужественно биться даже с невыносимыми страданиями на любовной стезе, которые, и это понятно, зачастую бывают страшнее неприятельской шрапнели стреляющих в упор батарей.

Солдат, когда ты сдаёшься без боя под натиском несчастной любви, это равносильно выкидыванию белого флага без малейшей попытки сопротивления! Не сдавайся и борись до последнего! Держись, друг!

Подпись (Бонапарт, Первый Консул Франции).

Источник: http://bataille-austerlitz.blogspot.ca/2017/11/revues-grenadiers.html.

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