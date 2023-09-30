В рейтинге паспортов паспорт гражданина Канады признан одим из лучших

Паспорт гражданина Канады входит в десятку лучших паспортов мира, но он не лучший. Есть, к чему стремиться.

Агентство Passport Index – частная организация, отслеживающая положение с паспортами разных стран во всём мире (от уровня надёжности паспорта и его защищённости от подделок, до возможности путешествия без виз и других ограничений), опубликовала свой ежегодный отчёт паспортах.

В 2023 году, согласно анализу Passport Index, паспорт гражданина Канады котирауется в десятке. Самый лучший паспорт – это паспорт гражданина Объединённых Арабских Эмиратов! Выше канадских в рейтинге котируются паспорта Голландии, Люксембурга, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Испании, Франции и Италии. Канадские же паспорта находятся на уровне паспортов граждан Мальты, Словакии, Литвы, Австралии и США, которые, всё же, отстают в рейтинге на один-два пункта.

Главным критерием в оценке является именно возможность безвизового вьезда в количество стран, по предьявлению лишь паспорта. Канадский паспорт признан одним из лучших в мире и по дополнительным и второстепенным критериям – внешний вид, презентабеольность, цвет, шрифты, иллюстрации на страницах. По красоте канадский паспорт уступаает Норвегии, Финляндии и Бельгии. Разумеется, одним из главных критериев является и защищённость паспорта от подделок. Система, согласно которой на страницах канадского паспорта проявляются определённые картинки при ультрафиолетовом освещении признана одной из лучших в мире.

На сегодняшний день граждане Канады могут путешествовать по миру, посещая без визы 121 страну (но, разумеется, для поездки в ряд стран сегодня требуется и доказательство вакцинации от Ковида, а в некоторых странах небоходимо предьявить доказательство медстрахования на период пребывания в стране).

Для поездки в 77 стран канадцам нужна виза. Но для въезда в 52 страны из этих 77, виза выдаётся при вьёзде, на пограничном пункте в порту прибытия. В остальных случаях (25 стран) достаточно сделать запрос онлайн на сайте соответствующего посольства и получить электронную визуу. Стоимость визы зависит от страны, как правило, обычная туристическая или деловая виза стоят вокруг ста долларов.

Что касается паспорта граждан ОАЕ, то его владельцы могут посетить без виз 180 стран мира, а получить предварительно визу необходимо лишь для въезда в 18 стран (напомним, что канадцы должны сделать запрос в посольства 25 стран).

Таким образом, канадцы могут гордо заявлять на границах, доставая из широких штанин синекожую паспортину – “смотрите, завидуйте, я гражданин Канадского Федерального Союза”.