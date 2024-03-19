Иммиграция с Александрой Мельниковой. Квебек –ПР для выпускников учебных заведений Квебека, кто может податься?

Обычно иностранные студенты-выпускники проходят по программе PEQ – выпускники (программа для аппликантов с опытом работы/учебы в Квебеке).

Требования к той программе ранее было закончить одобренное Квебеком учебное заведение и можно было податься на ПР.

В 2019 году правительство Квебека заморозило эту программу, немного погодя они опять ее открыли. В мае 2020 программу поменяли и добавили новое требование но уже с новым требованием – иметь минимум год опыта работы в Квебеке после окончания программы. Срок рассмотрения тоже увеличился с 20 дней до 6 месяцев (!!!). Это новшество привело к драматическому уменьшению количества студентов, которые подавали на ПР по этой программе. Им было проще переехать в федеральную Канаду и получить ПР. Квебек остался с носом в то трудное время, когда катастрофически не хватало работников.

Только в 2023 году Квебек наконец сдался и убрал требование иметь год опыта работы на момент подачи на ПР. Но! С некоторыми уточнениями: с ноября 2024 года через эту программу на ПМЖ могут подать только те выпускники, где язык обучения был французский (с маленькими исключениями) и длительность от 3 лет. Или 75 % предметов читались на французском языке. Напомню, ранее можно было приложить тест на знание французского языке на уровень выше-среднего (Б2). Этим самым программа автоматически закрыла дорогу выпускникам Макгилла и Конкордии (два крупнейших англоязычных университета в Канаде), несмотря на то, что они могли продемонстрировать знание французского языка на требуемом уровне.

В то же время власти Квебека поспешили обратить внимание на плюс данный реформы, обещая, что с ноября 2024 года рассмотрение пакета на сертификат отбора будет занимать всего несколько недель, а не несколько месяцев. Я лично не очень сильно вижу связь между сроками и запретом на подачу для выпускников англофонных ВУЗов, но, если постараться, можно допустить, что Квебек пытается перенести причину долгого рассмотрения номинаций на «типа» большое количество англоговорящих выпускников.

Будем следить за тем, как будет развиваться события, а я вас буду держать в курсе. Может нас опять, в очередной раз чем-то удивят ближе к ноябрю.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции

SKI Immigration

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