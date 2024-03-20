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Новости Правительство Квебека CAQ представило новую панель мониторинга образования
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Школа ждёт учеников.

Правительство Квебека CAQ представило новую панель мониторинга образования

Степан Артемьевский Мар 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Правительство Квебека CAQ представило новую панель мониторинга образования отключены 10 Просмотров

Следуя по стопам панели мониторинга сети здравоохранения, Квебек представляет новую платформу для отслеживания определенных данных в секторе образования.

 

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, министр образования Бернард Дрейнвиль подчеркивает, что эта новая панель мониторинга предоставит заинтересованным сторонам в сети доступ к “актуальной и надежной информации в нужное время”.

Он предполагает, что эти данные также помогут сделать министерство “более эффективным”.

Таблица включает девять показателей, включая количество выпускников на разных уровнях, результаты министерских экзаменов IV и V классов средней школы и цифру, которая вызвала много разговоров в начале учебного года – вакансии в сети.

Еще одна статистика, за которой будет внимательно следить, – это качество воздуха в школах.

Текущие статистические данные показывают, что показатель окончания средней школы и получения квалификации составит 84,2 процента в 2022-2023 годах, что на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, по данным на середину января, в секторе образования было 3164 вакансии, в том числе 1094 преподавательские должности.

Что касается качества воздуха, то в декабре 92,6% классных комнат находились в пределах желаемого диапазона концентрации CO2.

“Мы не должны бояться показывать результаты. Это отличное упражнение в прозрачности, и нам нужно учиться друг у друга”, – сказал Дрейнвиль на церемонии открытия школы в Квебеке в понедельник.

Министр также намекнул, что хотел бы увидеть рейтинг школ.

“На данный момент это центры школьного обслуживания. Могут ли когда-нибудь это стать школы? Почему бы и нет?” спросил он

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