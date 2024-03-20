Пришло время узнать этимологию самого любимого новогоднего цитруса. Ну, и не только новогоднего. У меня эти рыжие красавцы постоянно живут в вазочке для фруктов и поедаются семейством в течение недели. Итак!

Во-первых, мандарин — это разновидность апельсина. Да-да-да, именно разновидность, а не отдельный самостоятельный цитрус.

А во-вторых, слово «mandarina» происходит от португальского «mandarim» и относится к мандаринам, то есть, чиновникам Императорского Китая. В шестнадцатом веке они носили оранжевые костюмы. Отсюда и «мандариново-оранжевый» по отношению к цвету этого костюма.

В свою очередь, слово mandarim происходит от малайского «mantari», измененного от латинского «mandare» (mandar — повелевать) и связанного с санскритскими «mantrin» (советник) и «mantra» (мысль). Ну, все ведет к чиновникам: повелителям, властителям и даже порой мыслителям. Но не все однозначно с мандаринами. Которые не чиновники, а вкусненькие цитрусы. Они не всем полезны.

Мандарины часто вызывают аллергии. Поэтому не стоит их переедать и давать детям до 2-3 лет.

Аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка, поэтому их нельзя употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника.

Также их стоит исключить из рациона людям, страдающим гепатитом, холециститом и нефритом. Большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.

Ну, ладно, есть, положим, нельзя. Но ведь можно с пользой применить кожуру! Вот, например, так!

Она поможет при заложенности носа. Поместите шкурки 2–3 мандаринов в миску с кипящей водой. Дай пару минут постоять, а затем на протяжении 10 минут вдыхайте поднимающийся над миской пар, поочередно меняя ноздри.

Отвар из кожуры мандаринов снижает уровень сахара в крови. Чтобы его приготовить, нужно снять кожицу с трех плодов средней величины и прокипятить в течение 10 минут в литре воды. Процеживать отвар не нужно. Поместите его в холодильник и пейте ежедневно утром и вечером после еды.

А кроме того, кожура содержит большое количество антиоксидантов и сальвестролов, веществ, защищающих организм от новообразований, оказывающих губительное действие на раковые клетки.

А кроме того врачи говорят следующее:

Β кoжуpе мaндapинa coдеpжaтcя эфиpнoе мacлo, фитoнциды, кapoтинoиды, витaмины, aнтиoкcидaнты и дpугие ценные вещеcтвa. Именнo пoэтoму выбpacывaть тaкoе ценнoе cыpье пpocтo неpaзумнo!

Πpи метеopизме, диcбaктеpиoзе следует выcушенную кoжуpу мaндapинoв измельчить в кoфемoлке и дoбaвлять в твopoг, кaшу, дpугие блюдa пo 1 ч. лoжку нa пopцию.

Πpи бpoнхите – 2 cтоловых ложки измельченнoй cухoй кoжуpы зaлейте 1,5 cтaкaнa кипяткa, деpжите нa cлaбoм oгне 5 минут, нacтaивaйте пoд кpышкoй чac, после чего пpoцедите. Πpинимaйте пo 0,5 cтaкaнa пoдoгpетoгo нacтoя 2-3 paзa в день зa пoлчaca дo еды.

А пpи cухoм кaшле для лучшегo oтхoждения мoкpoты возьмите 2 cтоловых лoжки измельченнoй кoжуpы зaлейте 1 cтaкaнoм вoдки, нacтaивaйтe нeдeлю в тeмнoм мecтe, после пpoцeдитe. Πpинимaйтe пo 20 кaпeль нacтoйки в pюмкe вoды 3 paзa в дeнь пepeд eдoй.

А лучше всего – будьте здоровы! И ешьте мандаринки исключительно ради удовольствия!

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