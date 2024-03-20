Эксклюзивный Range Rover SV Arete Edition выпустят в Канаде

В ожидании завершения зимнего сезона в Северной Америке, компания Land Rover объявила о выпуске эксклюзивной версии автомобиля Range Rover SV Areté Edition, предназначенной для ценителей роскоши и зимних видов спорта.

Эта ограниченная серия была специально разработана для канадского рынка и вдохновлена красивыми ландшафтами курортного города Уистлер в провинции Британская Колумбия, который является одним из лучших горнолыжных центров в Северной Америке.

Range Rover SV Areté Edition имеет уникальную отделку как снаружи, так и внутри. Внешность автомобиля подчеркивается особой глянцевой синей окраской от SV Bespoke, а также 23-дюймовыми коваными дисками с акцентами туманного серого цвета.

Интерьер отражает красоту канадских горных вершин благодаря использованию высококачественной кожи цвета “Liberty Blue”, ткани Kvadrat, элементов из темного дерева Wenge и мозаичных металлических инкрустаций.

Каждый автомобиль из серии оснащается подсветкой на порогах с индивидуальными номерами и эксклюзивными подушками с вышивкой “SV Bespoke Areté Edition”. Автомобиль оснащен мощным двигателем V8 MHEV с мощностью 606 лошадиных сил, обеспечивая высокие показатели производительности, а также предлагает роскошный четырехместный салон SV Signature Suite с увеличенной базой, обеспечивающий высочайший уровень комфорта и простора для пассажиров.

Как дополнительный акцент на индивидуальность и эксклюзивность, владельцы автомобилей получат персонализированные сноуборды или лыжи от известного производителя спортивного снаряжения Prior.

Range Rover SV Areté Edition демонстрирует, как гармонично сочетаются автомобильная роскошь и страсть к зимним видам спорта, предлагая владельцам неповторимый опыт комфорта и стиля.

Его представление в Уистлере подчеркивает его уникальный характер и призвание быть автомобилем для тех, кто не готов идти на компромисс в поисках качества и уникальности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.