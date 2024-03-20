Еще 3 случая кори подтверждены в Лавале

С начала 2024 года в Квебеке наблюдалась вспышка кори в нескольких регионах, включая Лаваль.

В настоящее время зарегистрировано пять случаев в регионе к северу от Монреаля.

Это потенциально серьезное заболевание очень заразно, и около 90 процентов непривитых людей могут заболеть этим заболеванием, если они вступят в контакт с больным.

Органы общественного здравоохранения определили несколько мест, где люди, возможно, недавно подверглись воздействию подтвержденного случая кори в Лавале:

Отделение неотложной помощи больницы Сите-де-ла-Санте: воскресенье, 10 марта, с 18:00 до 13:00 или среда, 13 марта, с 18:00 до 10:00.

Детский сад Les P’tits Grimpeurs: четверг, 7 марта, с 17:20 до 19:00 или понедельник, 11 марта, с 17:20 до 19:00.

Муниципальный сектор гаража № 3 (бульвар Шомедей, 1550): Четверг, 7 марта, с 19:15 до 18:00 или понедельник, 11 марта, с 19:15 до 18:00.

GMF Sainte-Dorothée (бульвар Самсон, 1, люкс 102): Понедельник, 11 марта, с 18:54 до 10:30 или среда, 13 марта, с 8:55 до 11:30.

Imagix Sainte-Dorothée: вторник, 12 марта, с 10:00 до 14:00.

Что делать?

К людям, подверженным риску осложнений, относятся младенцы в возрасте до одного года, люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины, которые не были должным образом вакцинированы против кори.

В случае заражения вирусом люди должны как можно скорее связаться с Info-Santé по телефону 811, чтобы пройти обследование и, при необходимости, получить профилактическое лечение.

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