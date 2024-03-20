Общение с собаками стимулирует работу человеческого мозга

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, указывается, что во время эксперимента участники носили специальные устройства для изучения активности мозга.
Таким образом, было выяснено, что взаимодействие с питомцами увеличивает силу колебаний альфа-диапазона. Ученые установили, что участники находятся в расслабленном состоянии в присутствии собак.
В работе также отмечается, что поглаживание и расчесывание собаки увеличивает силу колебаний бета-диапазона, что свидетельствует о повышении концентрации внимания.
Ученые предполагают, что полученные данные помогут разработать новые методы борьбы с тревогой и стрессом.
Специалист- кинолог заявил, что собаке не стоит давать кости от жареного мяса, крупы с тушенкой. Питомцу нужны качественные мясные продукты, баланс полезных микроэлементов и витаминов.
Рекомендуется избегать употребления свинины в рационе. Нежареная свинина может быть источником опасного африканского вируса, который может привести к гибели животного.
Эксперт по дрессировке собак советует не кормить своего питомца подозрительными остатками со стола. В зоомагазинах представлено обширное разнообразие сухих кормов различных ценовых категорий, которые незаменимы для правильного питания вашей собаки.
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