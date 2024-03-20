PQ хочет сформировать общий фронт, чтобы оказать давление на Оттаву в вопросе иммиграции

Квебекская партия (PQ) заявляет, что хочет сформировать общий фронт всех провинциальных партийных лидеров, чтобы как можно скорее отправить письмо в Оттаву и потребовать полных иммиграционных полномочий и более щедрых медицинских выплат.

В письме, направленном во вторник лидерам провинциальных партий и министру, ответственному за канадские отношения, Жан-Франсуа Робержу, лидер PQ Поль Сен-Пьер Пламондон утверждает, что Квебек находится “в тупике”.

Он говорит, что считает, что провинция должна “восстановить минимальный баланс сил с Оттавой”, который он описывает как “жизненноважный”.

“Учитывая ситуацию и срочность, необходимо иметь все наши рычаги для полного контроля над нашим иммиграционным планированием…мы считаем необходимым предпринять решительные действия для восстановления минимального баланса сил в Квебеке”, – написал он.

В прошлую пятницу премьер-министр Джастин Трюдо отклонил просьбу премьер-министра Квебека Франсуа Лего вернуть все иммиграционные полномочия провинции.

Правительство Лего заявляет, что, по его мнению, приток лиц, ищущих убежища, ставит Квебек в критическую ситуацию, особенно в секторе образования.

На пресс-конференции Трюдо заявил, что не будет предоставлять больше полномочий, поскольку Квебек уже имеет большую свободу действий, чем любая другая провинция или территория.

Лего возразил, что он оценивает свои варианты, но не выдвигал никаких уточнений.

Что касается здравоохранения, Оттава взяла на себя обязательства по гораздо меньшему объему, чем того хотело правительство Квебека, причем последнее до сих пор не подписало соглашение.

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