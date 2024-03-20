Федеральный министр окружающей среды дает Квебеку срок до 1 мая для реализации плана защиты карибу

Министр окружающей среды Стивен Гильбо в очередной раз пригрозил задействовать федеральные полномочия для защиты находящихся под угрозой исчезновения лесных карибу Квебека.

Гильбо сообщил в письме своему провинциальному коллеге, датированном пятницей, что у Квебека есть время до 1 мая, чтобы обнародовать свою давно отложенную стратегию защиты карибу, и что, если он придет к выводу, что животные находятся под угрозой исчезновения, он должен обратиться за получением федерального указа о их защите.

Правительство Квебека первоначально заявило, что опубликует стратегию в июне, прежде чем перенести крайний срок на конец года. Провинция до сих пор не опубликовала свой план.

“Я чрезвычайно обеспокоен дополнительными задержками, принимая во внимание крайне нестабильное положение этого вида и необходимость быстрого принятия конкретных и амбициозных мер по сохранению”, – написал Гильбо.

Популяция лесных карибу в Квебеке сократилась в результате разрушения среды обитания, промышленной деятельности и усиления хищничества, и, по оценкам провинциальной комиссии, в 2022 году в провинции осталось около 5200 животных.

Закон о видах, находящихся под угрозой исчезновения, требует, чтобы министр окружающей среды рекомендовал издать приказ о чрезвычайной защите, если он или она считает, что животное, занесенное в список в соответствии с законом, сталкивается с непосредственной угрозой его выживанию или восстановлению.

Это уже третий раз почти за два года, когда Гильбо обращается с письмом к министру окружающей среды Квебека Бенуа Шаретту, предлагая ему обратиться за изданием указа о защите карибу.

После первого письма, отправленного в апреле 2022 года, Квебек и Оттава достигли принципиального соглашения о защите карибу, в котором содержался призыв к Квебеку обнародовать свою стратегию к июню 2023 года.

Однако Шаретт отодвинул этот крайний срок до конца 2023 года, сославшись на необходимость изучить, как рекордные лесные пожары в Квебеке повлияли на карибу.

В интервью ранее в этом месяце Шаретт отказался сообщить, когда его правительство обнародует свою стратегию.

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