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Новости Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале
фото: sportrbc.ru

Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале

Степан Артемьевский Мар 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале отключены 8 Просмотров

В Монреале состоится Чемпионат мира по фигурному катанию, и признанный тренер России Этери Тутберидзе не могла пропустить такое значимое мероприятие.

 

Сегодня она присутствовала на тренировке мужчин, поддерживая своего ученика – талантливого грузинского фигуриста Нику Эгадзе.

Однако, Тутберидзе не единственная из ее команды, кто примет участие в этом чемпионате.

Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, вместе с партнером Глебом Смолкиным будут представлять Грузию в дисциплине танцев на льду.

Заслуженная тренер с нетерпением ожидает выступления своих учеников и надеется на их успешный результат.

Чемпионат мира по фигурному катанию – это важное событие в календаре спортивных состязаний, и все фигуристы готовы проявить свое мастерство на международной арене.

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