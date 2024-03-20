Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале

В Монреале состоится Чемпионат мира по фигурному катанию, и признанный тренер России Этери Тутберидзе не могла пропустить такое значимое мероприятие.

Сегодня она присутствовала на тренировке мужчин, поддерживая своего ученика – талантливого грузинского фигуриста Нику Эгадзе.

Однако, Тутберидзе не единственная из ее команды, кто примет участие в этом чемпионате.

Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, вместе с партнером Глебом Смолкиным будут представлять Грузию в дисциплине танцев на льду.

Заслуженная тренер с нетерпением ожидает выступления своих учеников и надеется на их успешный результат.

Чемпионат мира по фигурному катанию – это важное событие в календаре спортивных состязаний, и все фигуристы готовы проявить свое мастерство на международной арене.

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