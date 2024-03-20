Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале

Сегодня она присутствовала на тренировке мужчин, поддерживая своего ученика – талантливого грузинского фигуриста Нику Эгадзе.
Однако, Тутберидзе не единственная из ее команды, кто примет участие в этом чемпионате.
Дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, вместе с партнером Глебом Смолкиным будут представлять Грузию в дисциплине танцев на льду.
Заслуженная тренер с нетерпением ожидает выступления своих учеников и надеется на их успешный результат.
Чемпионат мира по фигурному катанию – это важное событие в календаре спортивных состязаний, и все фигуристы готовы проявить свое мастерство на международной арене.
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