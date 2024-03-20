Канада прекратит экспорт вооружений в Израиль

Министр иностранных дел Канады, Мелани Жоли, объявила о прекращении экспорта вооружений в Израиль.

Резолюция, принятая парламентом 18 марта, рекомендовала правительству Канады прекратить поставки вооружений в Израиль.

Мелани Жоли отметила, что данная резолюция не является просто символической, а довольно значимой.

По ее словам, принятие этой резолюции приведет к непосредственному прекращению экспорта оружия в Израиль.

Однако премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, заявил, что правительство Канады до сих пор продолжает выдавать разрешения на экспорт вооружений в Израиль.

В свою очередь, министр иностранных дел Израиля, Израэль Кац, выразил сожаление по поводу действий канадского правительства, подрывающих право Израиля на самооборону от террористов, совершивших ужасные преступления против невинных граждан.

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