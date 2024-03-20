Является ли 5-летняя фиксированная ипотека сегодня выгодной?

Не так давно пятилетняя фиксированная ипотека была предпочтительным сроком ипотеки в Канаде. Она была популярнее больше, чем любая другая долгосрочная ипотека.

Затем возник COVID-19. Внезапно плавающие ставки упали ниже фиксированных, и заемщики стали пользоваться ипотекой с переменной ставкой.

Времена изменились. В настоящее время, согласно последним данным Статистического управления Канады, менее одного из семи собственников недвижимости выбирает пятилетний фиксированный кредит. И на это есть целый ряд причин:

Для большинства даже самые низкие объявленные на национальном уровне фиксированные пятилетние ставки – 4,64% (застрахованные) и 4,99% (незастрахованные) — “кажутся” слишком высокими, чтобы их можно было зафиксировать в долгосрочной перспективе. Прогнозы экономистов и рекомендации Банка Канады приводят заемщиков к выводу, что ставки достигли пика, поэтому люди хотят снизить ставки на переменный или более короткий срок. Трехлетние фиксированные ставки стали самыми популярными в данный момент.

Следовательно, пятилетние фиксированные ставки будут оставаться непопулярными в течение многих месяцев.

Но “пятерки” не потеряли всех своих поклонников. Охотники за ипотекой по-прежнему подписываются на ипотеки со сроком погашения в 2029 году по трем основным причинам.

Одна из них – определенность. Нет никакой гарантии, что инфляция и процентные ставки снизятся — и останутся на низком уровне — до 2029 года.

Другим фактором является срок удержания кредита. Большинство заемщиков живут в своих домах уже довольно много лет. Таким образом, пятилетняя ипотека “оформи и забудь” имеет привлекательность.

Третья причина – более легкое одобрение. Благодаря правительственному “стресс-тесту” большинство заемщиков должны доказать, что они могут позволить себе платежи по более высокой ставке, чем их фактическая ставка. Таким образом, получить более низкую пятилетнюю фиксированную ипотеку проще, поскольку “квалификационная ставка” также ниже.

Итак, когда пятилетний фиксированный платеж снова станет популярным?

Кредиторы хотели бы, чтобы пятилетние ипотечные кредиты вернулись на круги своя. Во-первых, они обычно более прибыльны. Заемщики дольше остаются верны кредитору, а штрафы за досрочную выплату, как правило, выше, когда ипотека расторгается до истечения срока действия контракта.

Но для тех, кто жаждет пятилетнего восстановления фиксированных ставок, терпение должно стать вашим достоинством. Сначала фиксированные ставки должны значительно снизиться — а до этого может пройти не один год.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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