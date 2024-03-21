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Новости Состоялась презентация первого электрического масл-кара Dodge Charger Daytona
Фото: carakoom.com

Состоялась презентация первого электрического масл-кара Dodge Charger Daytona

Степан Артемьевский Мар 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Состоялась презентация первого электрического масл-кара Dodge Charger Daytona отключены 33 Просмотров

Корпорация Dodge провела презентацию своего нового электрического автомобиля – Dodge Charger Daytona.

Этот автомобиль стал первым в своем роде и именно в нем будут положены основы новых стандартов мощности и эффективности для электромобилей.

Он был разработан на базе платформы Stellantis STLA Large и предлагает впечатляющую мощность до 670 лошадиных сил. Благодаря этому Charger Daytona может разгоняться от 0 до 97 км/ч всего за 3,3 секунды.

Представлено две модификации автомобиля – R/T с мощностью 496 л.с. и Scat Pack с мощностью 670 л.с. Обе версии оснащены 400-вольтовой системой с аккумулятором ёмкостью 100,5 кВт·ч. R/T обладает запасом хода до 510 км, а Scat Pack – до 496 км.

Особенностью этих моделей является полный привод и инновационная звуковая система Fratzonic, которая имитирует звук выхлопа классических “масл-каров”, в том числе Charger Hellcat.

Дизайн и оснащение моделей также заслуживают внимания. R/T комплектуется 18-дюймовыми колесами Tech Silver, а Scat Pack – 20-дюймовыми колесами Satin Carbon. Обе модификации имеют мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и цифровые приборные панели разного размера.

Кроме того, каждый покупатель сможет выбрать между тканевыми и кожаными сиденьями.

Производство электрических “масл-каров” начнется в середине 2024 года на заводе в Виндзоре, Онтарио. В первом квартале 2025 года планируется выпуск четырехдверных модификаций Dodge Charger, а также бензиновых версий.

Пока неизвестна стоимость электрической модели Dodge Charger Daytona 2024 года, но ожидается, что цены начнутся от 50 000 долларов для R/T и от 60 000 долларов для Scat Pack.

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