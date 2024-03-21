Пуальевр планирует выдвинуть предложение о недоверии Трюдо

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр говорит, что планирует выдвинуть предложение о недоверии премьер-министру Джастину Трюдо и призвать к “выборам по налогу на выбросы углерода”.

На собрании на Парламентском холме в среду утром, Пуалевр рассказал о продолжающихся усилиях своей партии по оказанию давления на либералов федерального меньшинства по поводу их позиции в отношении цен на загрязнение окружающей среды.

“Сегодня я объявляю, что даю Трюдо последний шанс. Один последний шанс и всего один день”, – сказал Пойлевр.

“Сегодня я объявляю, что если Трюдо сегодня не объявит о прекращении предстоящего повышения налогов на продукты питания, газ и тепло, мы внесем предложение о недоверии премьер-министру”.

Всю неделю, ободренная растущим по всей Канаде сопротивлением повышению цен с 1 апреля, партия Пойлевра давила на либералов по поводу цен на углерод.

После обсуждения состоится голосование по предложению, в котором содержится призыв к “коалиции НДП-либералов немедленно отменить это повышение”, ссылаясь на то, что “70 процентов провинций и 70 процентов канадцев” выступают против повышения на 23 процента до 80 долларов по сравнению с 65 долларами за тонну выбросов углекислого газа.

Теперь, когда на четверг запланированы очередные дебаты и голосование оппозиции, похоже, консерваторы готовы повысить ставку.

Паулевр внес в повестку дня предложение, в котором, в частности, говорится: “Чтобы Палата представителей объявила о недоверии премьер-министру и его дорогостоящему правительству… и призвала к роспуску парламента. И чтобы сами канадцы могли проголосовать на выборах по налогу на выбросы углерода”.

Это не первый случай, когда федеральные консерваторы угрожают попыткой свергнуть правительство Трюдо. В 2020 году партия уже намеревалась внести предложение о недоверии. Но слова остались словами.

В ноябре, на фоне недели пристального политического внимания к исключительному сокращению цен на топливо для отопления домов премьер-министром Джастином Трюдо, Пойлевр призвал Трюдо приостановить введение налога на выбросы углерода на все системы отопления домов до тех пор, пока канадцы не пойдут на выборы. Но Трюдо заявил, что канадцы “глубоко обеспокоены необходимостью продолжать борьбу с изменением климата”.

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