В Канаде впервые за 20 лет обсуждают возможность разделения водных ресурсов

В провинции Альберта уже четвертый год продолжается засушливый период, что вызывает серьезную обеспокоенность у фермеров и нефтяных компаний.

Впервые за последние 20 лет они начали вести переговоры о разделении водных ресурсов между лицензиатами с целью спасти производство пшеницы, говядины и сырой нефти.

Информация, полученная из официальных источников, свидетельствует, что более 70% территории Канады страдает от аномальной засухи, что оказывает самые сильные последствия на провинциях Альберта и Британская Колумбия.

Альберта является ведущим производителем говядины в стране, а также известна своими крупными урожаями пшеницы и рапса, большая часть которых экспортируется. На орошение сельскохозяйственных культур в пострадавших от засухи районах используется около 46% водных ресурсов, приблизительно 10% расходуется на добычу нефти и газа.

Эксперты в области растениеводства опасаются значительного снижения урожайности пшеницы в Альберте из-за засухи. Брэд Делиу, владелец фермы по разведению крупного рогатого скота Delta Cattle, тоже высказал свою озабоченность и заявил, что последствия нехватки воды могут быть катастрофическими.

Вместо полива полей фермеры будут вынуждены использовать воду для поения скота, что приведет к уменьшению объемов производства пшеницы, кукурузы и ячменя.

Делиу отметил, что если снизится производство кормовых культур, то Канаде придется импортировать дорогостоящие корма из США, и это может привести к сокращению поголовья крупного рогатого скота, поставляемого на убой на предприятия компаний Cargill и JBS.

По данным статистики Канады, из-за засухи поголовье мясного скота в стране уже снизилось до исторического минимума за все время наблюдений.

В своих комментариях представитель Министерства окружающей среды Канады, Райан Фурнье, отметил, что планируемые переговоры о совместном использовании водных ресурсов могут помочь областям, находящимся ниже по течению, справиться с кризисом с меньшими потерями.

Тем не менее, если ситуация сохранится критической, возможно объявление чрезвычайной ситуации.

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