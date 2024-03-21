Квебек достиг соглашения о здравоохранении на сумму 900 миллионов долларов с Оттавой

Офис премьер-министра Франсуа Лего заявляет, что предлагаемое ежегодное финансирование здравоохранения в размере 900 миллионов долларов не предусматривает никаких условий.
Лего настаивал на условиях, которые федеральное правительство хотело навязать в обмен на трансферы.
Канцелярия премьер-министра заявляет, что здравоохранение является обязанностью провинции и что Квебек будет волен решать, как он расходует новые деньги.
Это финансирование является частью плана, объявленного федеральным правительством чуть более года назад, по выделению провинциям и территориям дополнительных 196 миллиардов долларов на здравоохранение в течение 10 лет.
Чтобы получить деньги, выделенные на 2023-2024 годы, Квебек должен будет подписать соглашение до конца месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.