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Новости Квебек достиг соглашения о здравоохранении на сумму 900 миллионов долларов с Оттавой
Djerba
Жюстен Трюдо и Франсуа Лего в кулуарах Джербы. Мирно беседуют! Фото Шин Килпатрик, Канадская пресса.

Квебек достиг соглашения о здравоохранении на сумму 900 миллионов долларов с Оттавой

Виктория Христова Мар 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек достиг соглашения о здравоохранении на сумму 900 миллионов долларов с Оттавой отключены 34 Просмотров

Квебек стал последней провинцией, достигшей принципиального соглашения с федеральным правительством о финансировании здравоохранения.

 

Офис премьер-министра Франсуа Лего заявляет, что предлагаемое ежегодное финансирование здравоохранения в размере 900 миллионов долларов не предусматривает никаких условий.

Лего настаивал на условиях, которые федеральное правительство хотело навязать в обмен на трансферы.

Канцелярия премьер-министра заявляет, что здравоохранение является обязанностью провинции и что Квебек будет волен решать, как он расходует новые деньги.

Это финансирование является частью плана, объявленного федеральным правительством чуть более года назад, по выделению провинциям и территориям дополнительных 196 миллиардов долларов на здравоохранение в течение 10 лет.

Чтобы получить деньги, выделенные на 2023-2024 годы, Квебек должен будет подписать соглашение до конца месяца.

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