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Новости WhatsApp намерен внедрить перевод голосовых сообщений в текст для Android

WhatsApp намерен внедрить перевод голосовых сообщений в текст для Android

Виктория Христова Мар 21, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи WhatsApp намерен внедрить перевод голосовых сообщений в текст для Android отключены 27 Просмотров

Сервис мессенджера WhatsApp планирует добавить новую функцию для пользователей Android – перевод голосовых сообщений в текстовый формат.

 

Данная возможность уже доступна на устройствах iPhone с 2023 года, и теперь она будет предоставлена и владельцам Android.

По последним данным, новое обновление позволит автоматически преобразовывать аудиосообщения в письменный вид с помощью кнопки “транскрипция”. Технология распознавания речи, лежащая в основе этой функции, обрабатывает голосовые сообщения и делает их содержимое доступным в текстовом формате.

Одним из главных преимуществ этой новации является возможность чтения сообщений в условиях, когда слушать их невозможно или неудобно, например, в шумном окружении или во время совещаний.

Благодаря этому мессенджер становится еще более гибким и удобным в использовании. Кроме того, функция перевода голосовых сообщений в текст будет полезна людям с нарушениями слуха, предоставляя им легкий доступ к информации.

Внедрение этой функции в WhatsApp для Android является важным шагом в развитии мессенджера, подчеркивающим стремление компании улучшить пользовательский опыт и предоставить равные возможности для всех пользователей.

С развитием технологий распознавания речи можно ожидать дальнейшего расширения функционала и улучшения качества предоставляемых услуг.

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