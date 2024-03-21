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Новости TD подписывает соглашение с индийским банком HDFC для привлечения студентов, желающих учиться в Канаде

TD подписывает соглашение с индийским банком HDFC для привлечения студентов, желающих учиться в Канаде

Степан Артемьевский Мар 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи TD подписывает соглашение с индийским банком HDFC для привлечения студентов, желающих учиться в Канаде отключены 28 Просмотров

TD Bank Group подписала соглашение с индийским банком в попытке привлечь иностранных студентов в нашу страну и облегчить им соблюдение визовых требований.

 

В рамках требований Канады для подачи заявления на получение ускоренного разрешения на учебу, студенты должны предоставить подтверждение финансовой платежеспособности, которое подтверждается сертификатом гарантированного инвестирования. То есть, либо кто-то подписывает документ, что он оплачивает учебу и жизнь студента во время учебного времени, либо студент показывает необходимое количество средств на своем счете.

В рамках программы HDFC Bank направит студентов, планирующих учиться в Канаде, в международную студенческую программу GIC от TD.

TD предлагает студентам возможность использовать онлайн-процедуру подачи заявок для получения GIC без вступительного взноса.

Программа также включает в себя студенческий чековый счет и скидку на оплату первого банковского платежа на их счет TD.

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