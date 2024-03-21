Федералы рассматривают “более гибкие” модели для контрактной полицейской службы по всей Канаде

Либеральное правительство ищет способы улучшить полицейские услуги, предоставляемые RCMP (Royal Canadian Mounted Police) по контракту по всей Канаде, уделяя внимание всему — от общей стоимости и устойчивости до усиления надзора и подотчетности.

Среди возможных вариантов – “более отзывчивые” модели полицейской службы, которые могли бы предполагать более тесную интеграцию RCMP и общественных социальных служб, отмечают в службе внутренней общественной безопасности Канады.

RCMP предоставляет передовые полицейские услуги на основе контрактов со всеми провинциями и территориями, за исключением Онтарио и Квебека, а также примерно со 150 муниципалитетами. Срок действия действующих соглашений истекает не ранее 31 марта 2032 года.

Провинции и территории оплачивают 70% расходов RCMP, а федеральное правительство покрывает остальную часть. Муниципальные соглашения варьируются, иногда в зависимости от численности населения.

“Какими принципами следует руководствоваться в будущих дискуссиях о том, как и какие расходы распределяются между контрактными юрисдикциями и федеральным правительством?” – задается один из вопросов руководства к обсуждению.

“Как могла бы развиваться программа контрактной полиции, чтобы лучше удовлетворять потребности сообществ, которым она служит?” Департамент общественной безопасности сообщил, что в сотрудничестве с RCMP с весны по осень 2023 года прошлого года проводил личные встречи с должностными лицами из провинций и территорий, которые участвуют в программе контрактной полиции.

Кроме того, были проведены виртуальные сессии с муниципальными партнерами и другими заинтересованными сторонами. Также были проведены виртуальные встречи с представителями коренных народов по регионам, а в октябре состоялись два национальных кружка обмена опытом.

В следующем отчете будут обобщены мнения партнеров о программе, а также “области для потенциальных улучшений”, говорится в сообщении общественной безопасности.

Изменения произошли на фоне более серьезных фундаментальных вопросов об общей роли RCMP и о том, как она может сбалансировать обслуживание небольших сообществ с требованиями федеральной полиции в условиях киберугроз, финансовых преступлений и уязвимостей национальной безопасности.

“Характер рисков и угроз, охватываемых федеральной полицией, становится все более сложным и значимым”, – говорится в памятке премьер-министру Джастину Трюдо от мая 2023 года.

Комиссия по расследованию ужасающих перестрелок в Новой Шотландии в 2020 году в прошлом году рекомендовала федеральному министру общественной безопасности установить приоритеты для контрактников, сохранив задачи, которые подходят федеральному полицейскому ведомству.

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